Wagners Gold in Afrika soll dem Kreml seit Beginn des Krieges in der Ukraine bis zu 2,5 Milliarden US-Dollar eingebracht haben

Ein Bericht der unabhängigen Expertengruppe The Blood Gold schätzt, dass die Aktivitäten der russischen paramilitärischen Gruppe im Sudan, in der Zentralafrikanischen Republik und in Mali Moskau seit Februar 2022 monatlich mehr als 100 Millionen US-Dollar eingebracht haben. Das berichtet der Figaro.

Das von der russischen Söldnergruppe Wagner in Afrika geförderte Gold soll dem Kreml seit Beginn des Krieges in der Ukraine bis zu 2,5 Milliarden US-Dollar eingebracht haben, wie ein neuer Bericht enthüllt. Nach Schätzungen der Denkfabrik The Blood Gold haben die verdeckten und saftigen Aktivitäten der paramilitärischen Gruppe im Sudan, in der Zentralafrikanischen Republik (ZAR) und in Mali seit Februar 2022 monatlich 114 Millionen US-Dollar eingebracht.

Zu einer Zeit, in der das Land von westlichen Ländern wegen des Einmarsches in die Ukraine schwer bestraft wird, lieferte „das aus afrikanischen Ländern geförderte und auf internationalen Märkten gewaschene Gold“ Milliarden für den russischen Staat, der es für seine Kriegsführung dringend benötigt, so das Forscherteam unter der Leitung von Jessica Berlin, Expertin für afrikanisch-europäische Beziehungen. Dieser Handel „hat auf diese Weise direkt und indirekt den Krieg Russlands gegen die Ukraine finanziert“, so die Experten.

Von der Ausbeutung von Minen bis hin zu Barzahlungen

Die Forscher detaillieren die Art und Weise, wie Wagner sich finanziert, je nach dem afrikanischen Land, in dem die Miliz aktiv ist.

In Mali werden die rund 1000 russischen Söldner, die im Land sind, um den Dschihadismus zu bekämpfen oder das herrschende Militär zu schützen, laut dem US-Geheimdienst monatlich mit 10,8 Millionen Dollar in bar von der Junta bezahlt. Diese stützt sich auf eine kleine Anzahl internationaler Bergbauunternehmen. Dazu gehört das kanadische Unternehmen Barrick Gold, der größte Steuerzahler des Landes, das allein im ersten Halbjahr 2023 206 Millionen US-Dollar an die Behörden in Bamako zahlte.

In der Zentralafrikanischen Republik erhielt Wagner exklusive Schürfrechte für die Ndassima-Mine, die größte des Landes. Derzeit wird die Ausbeutung durch russische Söldner in dieser Mine auf Gold im Wert von 290 Millionen US-Dollar pro Jahr geschätzt.

Was den Sudan betrifft, so kontrolliert Wagner dort eine große Goldraffinerie und ist zum größten Käufer und Exporteur von unbehandeltem Gold geworden. Trotz zahlreicher Beweise für einen umfangreichen Handel, der seit über einem Jahrzehnt von Akteuren mit Verbindungen zum Kreml betrieben wird, zeigen die Außenhandelsstatistiken des Sudan, dass die offiziellen Goldexporte nach Russland gleich null sind. Daten der sudanesischen Zentralbank, die gegenüber CNN offengelegt wurden, legen jedoch nahe, dass nicht weniger als 32,7 Tonnen Gold im Jahr 2021 waren, wobei Wagners Schmuggel als Hauptquelle für dieses Problem genannt wird.

Das lukrative Geschäft der russischen Söldner in Afrika dient nicht nur dazu, „die russische Kriegsmaschinerie zu befeuern“, sondern auch dazu, „die Region zu destabilisieren und den westlichen Einfluss“ in diesen Gebieten zu untergraben, was „direkt und indirekt zu einem Anstieg der Flüchtlingszahlen führt, die in Europa um Asyl ersuchen“, betonen die Forscher von The Blood Gold. Er gedeiht auch vor dem Hintergrund von regelmäßig von NGOs dokumentierten Übergriffen in Mali, einem blutigen Bürgerkrieg im Sudan und der Vertreibung oder dem Tod „Zehntausender Menschen in ganz Afrika und der Ukraine“.