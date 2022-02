Was steht auf dem Gipfeltreffen zwischen der Europäischen Union und der Afrikanischen Union zur Debatte?

Am 17. und 18. Februar werden sich die Staats- und Regierungschefs der EU-Mitgliedstaaten und der Afrikanischen Union in Brüssel treffen. Die Krise in der Sahelzone wird im Mittelpunkt der Gespräche stehen, aber es wird nicht das einzige Thema sein, das auf dem Tisch liegt. Worüber werden die Staatschefs sprechen? Der französische Sender TV5 hat hierzu einen Überblick veröffentlicht.

Wird die Europäische Union ihre militärische Präsenz in der Sahelzone aufrechterhalten? Da die Operation Barkhane auslaufen soll und die Task Force Takuba von der Militärjunta, die die Macht in Burkina Faso übernommen hat, scharf kritisiert wurde, wird die Sicherheitsfrage auf dem Gipfeltreffen zwischen der Europäischen Union (EU) und der Afrikanischen Union (AU) eine zentrale Rolle spielen.

Die afrikanischen und europäischen Staats- und Regierungschefs werden sich jedoch auch mit anderen Themen befassen. Am Ende des Gipfels sollen die Teilnehmer eine gemeinsame Erklärung für eine gemeinsame Vision der Zusammenarbeit zwischen den beiden Kontinenten bis zum Jahr 2030 verabschieden. Investitionen, Gesundheit, Klima… Welche Themen werden auf dem Gipfeltreffen zwischen der Europäischen Union und der Afrikanischen Union besprochen?

Konkretisierung eines Finanzabkommens

Emmanuel Macron hatte im Dezember 2021 angekündigt, einen „finanziellen New Deal“ zwischen der EU und der AU auf den Weg bringen zu wollen. Da Frankreich Anfang 2022 die turnusmäßige EU-Ratspräsidentschaft übernahm, hatte der französische Präsident seinen Willen bekräftigt, die Beziehung zwischen der EU und der AU „vollständig zu überarbeiten“. Insbesondere möchte er „die Investitionen in die afrikanischen Volkswirtschaften stärken“.

Derzeit befindet sich die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, auf einer Afrika-Reise und stellte in Dakar die neue Investitionsstrategie der EU, Global Gateway, vor. Sie wird eingeführt, um dem Einfluss Chinas auf den Kontinent über seine Neuen Seidenstraßen entgegenzuwirken. So hat sie mehr als 150 Milliarden Euro angekündigt, um bis 2027 Infrastrukturprojekte in Afrika zu fördern.

Diese Summe soll vor allem für die Reduzierung des Risikos von Naturkatastrophen, erneuerbare Energien, Transport, Bildung und Internetzugang verwendet werden. Die Präsidentin der Europäischen Kommission bekräftigte außerdem, dass „Investitionen im Mittelpunkt der Gespräche“ zwischen den Staats- und Regierungschefs der beiden Kontinente in Brüssel stehen werden.

Sieben große Themen werden angesprochen

Insgesamt werden auf dem Gipfel nicht weniger als sieben Themen an sieben runden Tischen diskutiert.

Zu den unumgänglichen Themen gehört der Runde Tisch zum Thema Frieden, Sicherheit und Regierungsführung. Die Fragen der Militäroperationen in der Sahelzone und der jüngsten Staatsstreiche in Westafrika dürften dort ausführlich diskutiert werden.

Ein zweites Rundtischgespräch wird sich mit den Herausforderungen rund um die Impfstoffproduktion und die Gesundheitssysteme befassen. Der Zugang zu Impfstoffen gegen Covid-19 ist für den afrikanischen Kontinent, der weltweit die niedrigsten Impfquoten aufweist, ein lebenswichtiges Thema.

Es wird eine Diskussionsrunde geben, die sich mit der Finanzierung von Wachstum befasst. Die von der Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, angekündigten Investitionen und die Global-Gateway-Strategie dürften dort weitgehend ergänzt werden.

Sie wird durch einen weiteren Runden Tisch ergänzt, bei dem es um die Unterstützung des Privatsektors und die wirtschaftliche Integration geht. Bei der Ankündigung des Regionalplans unter Global Gateway von Dakar aus hatte die Präsidentin der Europäischen Kommission deutlich gemacht, dass der Privatsektor eine Rolle spielen wird. Europa brauche „seine Expertise und seine starken Investitionen“.

An einem weiteren runden Tisch werden auch die Themen Bildung, Kultur, Berufsbildung, Migration und Mobilität angesprochen werden. In seiner Rede zur französischen EU-Ratspräsidentschaft hatte Emmanuel Macron angekündigt, „eine gemeinsame Partnerschaft im Rahmen der globalen Bildungspartnerschaft fortsetzen zu wollen.“ Die Form dieser Partnerschaft und ihre Herausforderungen sollten an diesem Tisch besprochen werden.

Landwirtschaft und nachhaltige Entwicklung werden das Thema des sechsten Rundtischgesprächs sein. Im Mai 2018 hatten die EU und die AU eine gemeinsame Arbeitsgruppe rund um die afrikanische Ernährungssicherheit und Investitionen in die Agrar- und Ernährungswirtschaft eingerichtet. Die Prioritäten in diesen Bereichen werden Teil der Diskussionen dieses Rundtischgesprächs sein.

Schließlich werden die Energiewende, der Klimawandel und die digitale und logistische Konnektivität im Mittelpunkt des letzten Rundtischgesprächs stehen.

Der afrikanische Kontinent leidet unter den Folgen der globalen Erwärmung, obwohl er nur für 4% der Treibhausgasemissionen verantwortlich ist. Auf der COP26, die im Herbst 2021 in Glasgow stattfand, hatte der Verhandlungsführer Tanguy Gahouma-Bekalé die westlichen Länder dringend aufgefordert, ihre im Rahmen des Pariser Abkommens eingegangenen Verpflichtungen einzuhalten. Das Abkommen sieht die Ausstattung eines Fonds mit 100 Milliarden US-Dollar vor, um den Entwicklungsländern, insbesondere den afrikanischen Ländern, bei der Bewältigung der Klimakrise zu helfen. Doch dieser Fonds war zum Zeitpunkt der COP26 immer noch nicht einsatzbereit.

Abwesende

Es ist Aufgabe der Afrikanischen Union, die Liste der Länder des afrikanischen Kontinents, die zum Gipfel eingeladen werden, zu erstellen. Daher werden die Länder, die von dieser Liste ausgeschlossen wurden, nicht teilnehmen. Dazu gehört auch Mali. Der Übergangspremierminister des Landes, Chogel Maïga, wurde zusammen mit vier weiteren Amtsträgern von der Europäischen Union mit Sanktionen belegt. Ihnen wird vorgeworfen, den demokratischen Übergang des Landes zu behindern. Guinea, Sudan und Burkina Faso, deren Regierungen kürzlich von putschenden Militärs gestürzt wurden, werden ebenfalls nicht am Gipfel teilnehmen. Die Afrikanische Union hat sie für zwölf Monate suspendiert.