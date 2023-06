Wegen Zusammenarbeitsausbau mit Moskau: Weiteres afrikanisches Land bewirbt sich um die BRICS-Mitgliedschaft

Der russische Botschafter in Kairo bestätigte am 14. Juni, dass Ägypten sich offiziell um die Mitgliedschaft in den BRICS-Staaten beworben hat. Seinen Angaben zufolge möchte das Land den Handel und andere Arten der wirtschaftlichen Zusammenarbeit mit Moskau ausbauen.

„Ägypten hat darum gebeten, der BRICS-Gruppe beizutreten, weil eines der Unternehmen, mit denen sich die BRICS-Staaten derzeit beschäftigen, die maximale Verlagerung des Handels auf alternative Währungen ist, sei es auf nationale Währungen oder die Schaffung einer Art gemeinsamer Währung. Ägypten ist sehr an diesem Thema interessiert“, erklärte er. Generell sei das Land sehr daran interessiert, den Handel und andere Arten der wirtschaftlichen Zusammenarbeit mit Russland auszubauen, sagte er. „Ein Prozess zum Aufbau neuer Mechanismen zur gegenseitigen Beilegung dieser Handelsgeschäfte ist derzeit im Gange“, fügte er hinzu.

Auf dem Weg zur Erweiterung der BRICS-Staaten

Die BRICS-Staaten, die derzeit fünf Länder umfassen (Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika), machen zusammen 40% der Weltbevölkerung und fast ein Drittel der Weltwirtschaft aus.

Viele Länder zeigen Interesse daran, dieser Organisation beizutreten.

Laut Anil Sooklal, dem südafrikanischen Botschafter bei den BRICS-Staaten, der kürzlich von New Zimbabwe zitiert wurde, haben mehr als 30 Länder offiziell oder inoffiziell einen Antrag auf Aufnahme in die Gruppe gestellt. Demnach gehören Afghanistan, Bangladesch, Weißrussland, Indonesien, Kasachstan, Mexiko, Nicaragua, Nigeria, Pakistan, Senegal, Sudan, Syrien, Thailand, Tunesien, Türkei, Uruguay, Venezuela und Simbabwe zu den Ländern, die der Gruppe angehören.

Im August wird Südafrika Gastgeber des nächsten Gipfeltreffens der Gruppe sein. (Quelle: sputnik afrique)