Afrika-Lesetipp/yahoo nachrichten: EU wird Tunesien trotz 100 Mio Migrationsdeal weiter kritisieren, sagt Brüssel

Die Europäische Union „muss mit Tunesien zusammenarbeiten“, um den Zustrom irregulärer Migration einzudämmen, wird aber weiterhin die Regierung kritisieren, wenn es nötig ist, sagte Ylva Johansson (Foto) am Mittwoch in einem Interview mit Euronews.

Die EU hatte am Sonntag angekündigt, dass sie Tunesien in diesem Jahr 100 Millionen Euro für Grenzschutz, Such- und Rettungsmaßnahmen, Schmuggelbekämpfung und Rückführung zur Verfügung stellen wird und bereit ist, eine weitere Milliarde Euro an Makrofinanzhilfe zu leisten, wenn das Land einige Reformen durchführt.

Die Ankündigung, die während eines Besuchs von EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen, der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni und des niederländischen Ministerpräsidenten Mark Rutte in Tunesien gemacht wurde, wurde jedoch vom „Tunesischen Forum für wirtschaftliche und soziale Rechte“, einer lokalen NGO, „Erpressung“ bezeichnet.

