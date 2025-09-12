WELT-SICHTEN: Swasiland/Eswatini – Afrikas letzte absolute Monarchie

Mlungisi Makhanya, Präsident der politischen Partei PUDEMO. ©PUDEMO/facebook

König Mswati III. behandelt Swasiland, das nach seinem Willen Eswatini heißen soll, wie seinen persönlichen Besitz. Gerade junge Leute begehren dagegen auf – und hoffen vergebens auf Hilfe aus Europa und den Nachbarländern.

König Mswati III. von Swasiland reiste im Juni 2025 zu einem Staatsbesuch nach Ghana – mit einer Entourage von über hundert Personen, darunter zehn seiner Kinder. Während sie dort Steuergelder verprassten, sind das öffentliche Bildungs- und Gesundheitswesen in Swasiland pleite.

