Westafrika: ECOWAS kündigt Schaffung einer regionalen Truppe zur Bekämpfung von Staatsstreichen an

Dies ist eine der wichtigsten Empfehlungen, die aus dem Gipfeltreffen der Staatschefs der ECOWAS am Sonntag, den 4. Dezember 2022, hervorgegangen ist: die Schaffung einer regionalen Truppe gegen Dschihadismus und Staatsstreiche in der Subregion.

Vor einigen Wochen hatte der amtierende Vorsitzende der subregionalen Institution, der Präsident von Guinea-Bissau, Umar Cissoko Embalo, die Einrichtung dieser subregionalen Truppe angekündigt.

Es bleibt nun abzuwarten, welche personellen, materiellen und finanziellen Mittel für die Umsetzung dieser Eingreiftruppe bereitgestellt werden.

Westafrika ist seit fast zehn Jahren mit Dschihadismus und einer Welle von Staatsstreichen konfrontiert. Mali, Guinea und Burkina Faso sind die drei Länder, in denen im letzten Jahrzehnt die meisten Staatsstreiche stattgefunden haben. (Quelle : guineenews), ECOWAS-Logo: By http://araa.org/sites/default/files/media/ECOWAS-VISION-2020_0.pdf, Fair use, https://en.wikipedia.org/w/index.php?curid=69636220)