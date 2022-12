In Marokko sind vorgestern Tausende Menschen gegen steigende Preise und „Unterdrückung“ auf die Straße gegangen, berichtet der ORF.

„Das Volk will niedrigere Preise. Das Volk will Willkür und Korruption beseitigen“, riefen die geschätzt 3.000 Demonstrierenden in der Hauptstadt Rabat. Es waren die größten Proteste in Marokko seit Monaten.

