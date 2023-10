Wirtschaftliche Transformation: Tunesien 2023 auf dem 1. Platz in Afrika

Im Bericht des African Centre for Economic Transformation (Acet) für das Jahr 2023 belegt Tunesien den ersten Platz in der Rangliste der afrikanischen Volkswirtschaften mit der besten wirtschaftlichen Transformation (Produktion von verarbeiteten und hergestellten Produkten gegen Rohstoffe), berichtet die tunesische Zeitung La Presse. Auf weiteren Plätzen folgen Südafrika, Marokko, Mauritius und Eswatini. Dies sind die wenigen Länder des Kontinents, die sich in diesem Zusammenhang profilieren konnten. Tunesien erreichte mit 69,9 Punkten die höchste Punktzahl.

Das Acet führt in seinem Bericht aus, dass etwa 30 Länder in Afrika eine Gesamtpunktzahl von mehr als 50 von 100 Punkten erreichten. Gleichzeitig haben die verbleibenden 18 Staaten eine Gesamtbewertung von weniger als 30/100.

Die drei am besten abschneidenden Volkswirtschaften sind Tunesien, Südafrika und Marokko, mit vier- bis fünfmal höheren Punktzahlen als die drei am schlechtesten abschneidenden Volkswirtschaften Niger, Burundi und Mosambik.