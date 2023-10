Kenia: Massaï fordern von Charles III. eine Entschädigung für die Enteignungen durch das britische Empire

Vertreter der Massaï -Gemeinschaften in Kenia und Tansania schickten am Sonntag, den 29. Oktober, eine Petition an die britische Krone. König Charles III. trifft am heutigen Montag zu einem viertägigen Besuch in Nairobi ein. Der Buckingham Palace kündigte an, dass der Herrscher „die schmerzhaftesten Aspekte“ der britischen Geschichte in Kenia ansprechen werde. Dazu zählt nach Ansicht der Massaï-Gemeinschaften die Enteignung ihres Landes, berichtet RFI.

In den Jahren 1904 und 1911, als Kenia noch ein Protektorat war, ließen die britischen Behörden die Weisen der Massaï zwei Verträge unterzeichnen, in denen sie ihr Land den Siedlern überließen. Die Massaï -Bevölkerung wurde daraufhin in Reservate umgesiedelt.

Heute fordert Daniel, einer der Massaï -Häuptlinge von Narok, südwestlich von Nairobi, Gerechtigkeit: „Diese Abkommen traten ohne wirkliche Vertretung der Gemeinschaft der Massaï und ohne deren Zustimmung in Kraft. Dies führte zur Enteignung großer Teile des Landes unserer Vorfahren, zur Vertreibung der Bevölkerung und zu sozioökonomischen Herausforderungen für unsere Gemeinden. Dieser Diebstahl unseres Landes hat unsere Lebensweise durcheinandergebracht, unser kulturelles Erbe desintegriert und unsere Lebensgrundlage und die zukünftiger Generationen geschwächt.“