Wo ist der monatliche Durchschnittslohn am höchsten in Afrika?

Das amerikanische Wirtschaftsmagazin CEO World hat eine Rangliste veröffentlicht, in der die durchschnittlichen Monatsgehälter in 105 Ländern der Welt verglichen werden. 9 afrikanische Länder befinden sich in dieser Rangliste, die zeigt, dass die durchschnittlichen Monatsgehälter der Arbeitnehmer auf dem Kontinent große Unterschiede aufweisen.

Mit einem durchschnittlichen monatlichen Nettogehalt von 1.362,3 US-Dollar liegt Südafrika weltweit auf Platz 34 und in Afrika auf Platz 1.

Auf Südafrika folgt Mauritius (Platz 71) mit einem durchschnittlichen Monatsgehalt von 483,3 US-Dollar, während Kenia mit einem Durchschnittsgehalt von 416,5 US-Dollar den dritten Platz in Afrika belegt.

Den vierten Platz belegent Marokko mit einem Gehalt von 385,5 USD und Tunesien mit 277,4 USD. Auf den weiteren Plätzen: Algerien 249,6 USD, Ghana 244,9 USD, Ägypten 219,7 USD und Nigeria mit 166,3 USD.

(Foto: pasja1000/Pixabay)