Zwei afrikanische Länder unter den sechs neuen BRICS-Mitgliedern

Die BRICS-Staaten (Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika) werden ab Januar 2024 sechs neue Mitglieder aufnehmen. Auf ihrem Gipfeltreffen in Johannesburg wurde beschlossen, u.a. zwei neue afrikanische Länder aufzunehmen.

Der südafrikanische Präsident Cyril Ramaphosa gab diese Information am Donnerstag, den 24. August, bekannt, auf einer gemeinsamen Pressekonferenz der Staatsoberhäupter der fünf Nationen. Ägypten, Iran, Argentinien, Äthiopien, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate treten der Gruppe der Schwellenländer bei. Damit haben die BRICS-Staaten eine Erweiterung bestätigt. Die Erweiterung findet zu einem Zeitpunkt statt, an dem die Gruppe versucht, ihren Einfluss in der Welt zu erhöhen.

„Der Beitritt wird ab dem 1. Januar 2024 wirksam… Mit diesem Gipfel beginnen die BRICS ein neues Kapitel“, freute sich der südafrikanische Regierungschef. Am Vortag hatte die südafrikanische Außenministerin Naledi Pandor den Ton angegeben. Die Diplomatin hatte erklärt, die Gruppe habe „ein Dokument verabschiedet, das die Richtlinien, Grundsätze und Prüfungsverfahren für Länder, die BRICS-Mitglieder werden wollen, festlegt“.

Die südafrikanische Chefdiplomatin hatte von einem „positiven Fortschritt“ gesprochen. Rund 40 Länder hatten sich um die Mitgliedschaft in der BRICS-Gruppe beworben. Die Gruppe ist besonders interessant, da sie ein Viertel des weltweiten Wohlstands erwirtschaftet. Außerdem umfasst sie 42% der Weltbevölkerung. Und diese Frage der Erweiterung der Gruppe war die Priorität des 15. Gipfels, der am Dienstag in der südafrikanischen Hauptstadt eröffnet wurde.

Ein großer Moment für Äthiopien, eines der neuen Mitglieder

Auf einer Plenarsitzung, die am Mittwoch hinter verschlossenen Türen stattfand, wurde ein Konsens über neue Mitglieder gefunden. Dieser wurde durch die zahlreichen bilateralen Treffen erleichtert, die seit der Eröffnung des Gipfels initiiert wurden. China, das rund 70% des BIP der Gruppe erwirtschaftet, war von Anfang an für eine Erweiterung. Im Gegensatz zu Indien, das darin ein Streben des chinesischen Partners nach Hegemonie sah. Eine Dissonanz, die neue Beitritte gefährden könnte.

„Dies ist ein großer Moment für Äthiopien, denn die BRICS-Führer unterstützen uns heute dabei, dieser Gruppe beizutreten… Äthiopien ist bereit, mit allen für eine inklusive und wohlhabende Weltordnung zu kooperieren“, sagte der äthiopische Premierminister Abiy Ahmed. (Quelle: afrik.com)