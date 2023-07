18 Mio. Dosen des ersten Malaria-Impfstoffs für 12 afrikanische Länder im Zeitraum 2023-2025 bereitgestellt

– Als Reaktion auf die große Nachfrage nach dem ersten Malaria-Impfstoff werden 12 afrikanischen Ländern für den Zeitraum 2023-2025 insgesamt 18 Millionen Dosen RTS,S/AS01 zugeteilt.

– Die Länder des Malaria-Impfprogramms Ghana, Kenia und Malawi erhalten Dosen, um die Impfungen in Pilotgebieten fortzusetzen.

– Außerdem wurden Mittel für neue Einführungen in Benin, Burkina Faso, Burundi, Kamerun, der Demokratischen Republik Kongo, Liberia, Niger, Sierra Leone und Uganda bereitgestellt.

Zwölf Länder in verschiedenen Regionen Afrikas sollen in den nächsten zwei Jahren 18 Millionen Dosen des allerersten Malaria-Impfstoffs erhalten. Die Einführung des Impfstoffs ist ein entscheidender Schritt im Kampf gegen eine der häufigsten Todesursachen auf dem Kontinent.

Die Zuteilungen wurden nach den Grundsätzen des Rahmens für die Zuteilung begrenzter Malariaimpfstoffvorräte festgelegt, wonach diese Dosen vorrangig an Gebiete mit dem größten Bedarf verteilt werden, in denen das Risiko von Malariaerkrankungen und Todesfällen bei Kindern am höchsten ist.

Seit 2019 stellen Ghana, Kenia und Malawi den Malaria-Impfstoff im Rahmen des Malaria Vaccine Implementation Programme (MVIP) bereit, das von der WHO koordiniert und von Gavi, der Vaccine Alliance, dem Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria und Unitaid finanziert wird. Der Impfstoff RTS,S/AS01 wurde seit 2019 mehr als 1,7 Millionen Kindern in Ghana, Kenia und Malawi verabreicht und hat sich als sicher und wirksam erwiesen, was zu einer erheblichen Verringerung der schweren Malaria und einem Rückgang der Todesfälle bei Kindern führte. Mindestens 28 afrikanische Länder haben ihr Interesse an der Versorgung mit dem Malaria-Impfstoff bekundet.

Neben Ghana, Kenia und Malawi wird die anfängliche Zuteilung von 18 Millionen Dosen neun weiteren Ländern, darunter Benin, Burkina Faso, Burundi, Kamerun, die Demokratische Republik Kongo, Liberia, Niger, Sierra Leone und Uganda, ermöglichen, den Impfstoff erstmals in ihre Routineimpfprogramme aufzunehmen. Bei dieser Zuteilungsrunde wird der Vorrat an Impfstoffdosen genutzt, der Gavi, der Vaccine Alliance, über UNICEF zur Verfügung steht. Die ersten Dosen des Impfstoffs werden voraussichtlich im letzten Quartal 2023 in den Ländern eintreffen, die dann Anfang 2024 mit der Einführung beginnen können.

„Dieser Impfstoff hat das Potenzial, im Kampf gegen Malaria sehr wirkungsvoll zu sein, und wenn er neben anderen Maßnahmen breit eingesetzt wird, kann er jedes Jahr Zehntausende von Todesfällen verhindern“, sagte Thabani Maphosa, Managing Director of Country Programmes Delivery bei Gavi, der Vaccine Alliance. „Während wir mit den Herstellern zusammenarbeiten, um das Angebot zu erhöhen, müssen wir sicherstellen, dass die Dosen, die uns zur Verfügung stehen, so effektiv wie möglich eingesetzt werden, was bedeutet, dass wir alle Erkenntnisse aus unseren Pilotprogrammen anwenden müssen, während wir die Zahl der Länder auf 12 erhöhen.

Malaria ist nach wie vor eine der tödlichsten Krankheiten in Afrika, an der jedes Jahr fast eine halbe Million Kinder unter 5 Jahren sterben und die für etwa 95 % der weltweiten Malariafälle und 96 % der Todesfälle im Jahr 2021 verantwortlich ist.

„Fast jede Minute stirbt ein Kind unter 5 Jahren an Malaria“, sagte der stellvertretende UNICEF-Direktor für Impfungen, Ephrem T. Lemango. „Lange Zeit waren diese Todesfälle vermeidbar und behandelbar, aber die Einführung dieses Impfstoffs wird Kindern, insbesondere in Afrika, eine noch bessere Überlebenschance geben. Wir hoffen, dass mit dem steigenden Angebot noch mehr Kinder von diesem lebensrettenden Fortschritt profitieren können.“

„Der Malaria-Impfstoff ist ein Durchbruch zur Verbesserung der Kindergesundheit und des Überlebens von Kindern; und Familien und Gemeinden wollen diesen Impfstoff zu Recht für ihre Kinder. Diese erste Zuteilung von Malariaimpfstoffdosen ist vorrangig für Kinder bestimmt, die am stärksten gefährdet sind, an Malaria zu sterben“, sagte Dr. Kate O’Brien, WHO-Direktorin für Immunisierung, Impfstoffe und Biologika. „Die hohe Nachfrage nach dem Impfstoff und die große Reichweite der Impfung im Kindesalter werden die Chancengleichheit beim Zugang zur Malariaprophylaxe erhöhen und viele junge Leben retten. Wir werden unermüdlich daran arbeiten, das Angebot zu erhöhen, bis alle gefährdeten Kinder Zugang haben.“

Angesichts des begrenzten Angebots in den ersten Jahren der Einführung dieses neuen Impfstoffs berief die WHO im Jahr 2022 Sachverständige, vor allem aus Afrika – wo die Malariabelastung am größten ist – ein, um die Entwicklung eines Rahmens für die Zuteilung des begrenzten Malariaimpfstoffangebots zu unterstützen, der als Richtschnur für die Zuteilung der ersten begrenzten Dosen dienen soll. Der Rahmen basiert auf ethischen Grundsätzen auf der Grundlage der Solidarität und schlägt vor, dass die Impfstoffzuteilung in den Gebieten mit dem größten Bedarf beginnt. (Gavi, WHO und UNICEF)