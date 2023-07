Welt-Sichten: Kino in Somalia – Eine Somalierin brennt für das Filmemachen

Die Somalierin Kaif Jama erzählte schon in einem Flüchtlingslager gern anderen Kindern selbst ausgedachte Geschichten. Inzwischen hat die 25-Jährige 66 Kurzfilme produziert und für eine Premierenvorführung ein Theater in Mogadischu wiedereröffnet.

Kaif Jama war sechs Jahre alt, als ihre Mutter 1997 mit den Kindern vor dem Bürgerkrieg in Somalia flüchtete. Ihr Vater war gestorben und die Mutter musste ihre sechs Kinder sicher über die Grenze nach Kenia bringen. Im Kakuma-Flüchtlingslager im Nordwesten des Landes begann die Familie ihr neues Leben. Doch der Alltag als Flüchtling war hart, deswegen träumte sich Kaif in andere Welten: „Als Kind lebte ich durch die Geschichten, sie waren wie eine Therapie für mich“, sagt Kaif in einem Interview in Mogadischu.

Sie erträumte sich Fantasiegeschichten und erzählte sie Kapitel für Kapitel anderen Flüchtlingskindern. „Meine Mutter sagte, ich würde verrückt werden, aber ich war besessen von schönen Welten. In meinem Kopf entfloh ich der Wirklichkeit“, erinnert sie sich. Schon bald wurde das Mädchen eine berühmte Geschichtenerzählerin im Camp. Ihr Geografielehrer gab ihr eine Inspiration: „Er sagte immer, ich solle meine Geschichten aufschreiben, aber ich sei eine lausige Autorin. Als ich etwa 15 Jahre alt war, brachte er mich auf die Idee, Filme zu machen. Das war wie eine Offenbarung für mich“, sagt Kaif.

Nach mehreren Jahren im Kakuma-Flüchtlingslager zog die Familie erst nach Uganda und schließlich nach Ägypten. Dort drehte Kaif 2017 zusammen mit ihrer Freundin mit deren Canon-Kamera ihren ersten Kurzfilm mit dem Titel „It’s just a bad night“. Kaif spielt darin ein Mädchen, das nicht schlafen kann. Sie luden den Film auf Youtube hoch, innerhalb kürzester Zeit hatten ihn Zehntausende angeklickt.

Kaifs Kurzfilme enthalten versteckte Botschaften

Lesen Sie HIER weiter auf welt-sichten.org.