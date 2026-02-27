9. Deutsch-Afrikanisches Wirtschaftsforum NRW 2026 – Africa Business: Call to Action!

Ort und Zeit: Mittwoch, 6. März 2026, 9 Uhr, IHK Dortmund, Märkische Straße 120, 44141 Dortmund. Afrika neu denken! Deutschlands Außenwirtschaft steht vor großen Herausforderungen: die Entwicklung ist schwach und volatil. Sie wird u.a. durch geopolitische Unsicherheiten und hohe Produktionskosten belastet. Unternehmen suchen daher im Zuge von De-Risking, Nearshoring und mehr Resilienz nach neuen verlässlichen Handelspartnern und Märkten. In diesem Zusammenhang gilt die Intensivierung der Geschäftsbeziehungen zu den Ländern in Afrika als Erfolgsfaktor für die Zukunft!
Vor diesem Hintergrund wird am 3. März 2026 Dortmund erneut zur Drehscheibe des Africa Business: Das 9. Deutsch-Afrikanische Wirtschaftsforum NRW bringt Entscheiderinnen und Entscheider aus Politik, Wirtschaft und Diplomatie zusammen. Seit 2010 organisiert die Auslandsgesellschaft.de e.V. die Konferenz im Auftrag des Landes Nordrhein-Westfalen Sie hat sich längst bundesweit als eine der zentralen Plattformen für den wirtschaftlichen Dialog mit dem afrikanischen Kontinent etabliert. Auch in diesem Jahr nehmen über 300 im Afrika-Geschäft engagierten Unternehmen und Fach- und Führungskräfte daran teil. Besonderer Gast 2026 ist S.E. Prince Shuaibu Abubakar Audu, Minister for Steel Development aus Nigeria.
Ausgewiesene Afrika-Experten stehen zu persönlichen Beratungsgesprächen bereit, vermitteln Kontakte und teilen exklusive Marktdaten. Konkrete Einblicke in das Afrikageschäft bieten namhafte CEOs mit Best Practice Inputs aus den Schlüsselbranchen „Innovative Technologien: Export & Import Business“, „Nachhaltiges Sourcing aus Afrika“, „Industrie & Infrastruktur“, „Bildung, Qualifizierung & Vermittlung“ sowie alternative Business Models in der Kreislaufwirtschaft.
Im prominent besetzten Polit-Talk diskutieren mit Expertinnen und Experten aus Wirtschaft und Politik die Frage, wie nützlich die Afrika-Strategien der Politik für die Wirtschaft sind. Die AHK- und Experten-Berater-Lounge, B2B-Matchmaking und ein Talk über den deutschen Fußball in Afrika runden das Programm ab. Afrika bietet enorm vielfältige Chancen für jede Branche: Call to action!
