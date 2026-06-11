Jeff Bezos fordert Elon Musks Starlink in Afrika heraus – erstes Satelliten-Gateway in Kenia geplant

Amazon beantragt derzeit die behördliche Genehmigung für den Aufbau seines ersten Satelliten-Gateways auf dem Kontinent in Kenia – ein Schritt, der den Wettbewerb auf dem schnell wachsenden Markt für Satelliteninternet in Afrika grundlegend verändern könnte.

Die lokale Tochtergesellschaft Amazon Kuiper Kenya Limited hat bei der kenianischen Kommunikationsbehörde (Communications Authority of Kenya) eine Lizenz als internationaler Gateway-Betreiber beantragt. Dies geht aus einer Veröffentlichung im offiziellen Amtsblatt Kenias hervor.

Wird die Lizenz genehmigt, dürfte Amazon Satelliten-Bodenstationen und die dazugehörige Infrastruktur errichten und betreiben, die den Internetverkehr zwischen Kenia und internationalen Netzwerken übertragen. Der Antrag stellt Amazons bislang bedeutendsten Infrastrukturvorstoß in Afrika dar und signalisiert das klare Ziel, Starlink, den Satelliten-Internetdienst von Elon Musk, direkt herauszufordern. Starlink hat sich bereits in mehreren afrikanischen Märkten eine starke Position aufgebaut.

Die geplante Anlage soll als wichtiges Verbindungszentrum zwischen Amazons Satellitennetzwerk im niedrigen Erdorbit (Amazon Leo, früher Project Kuiper) und den terrestrischen Internetnetzen dienen.

Bedeutung der Bodenstationen

Bodenstationen spielen eine zentrale Rolle bei Satelliteninternet-Diensten. Sie verbinden die Satelliten im Orbit mit den Nutzern am Boden.

Durch die Verkürzung der Datenwege sinken die Latenzzeiten, während sich die Verbindungsqualität für Anwendungen wie:

Video-Streaming

Telefonie und Videokonferenzen

Online-Gaming

deutlich verbessert.

Die Entscheidung Amazons, sein erstes afrikanisches Gateway in Kenia zu errichten, unterstreicht die wachsende Bedeutung des Landes als regionales Technologie- und Internetzentrum.

Bezos nimmt den Kampf mit Starlink auf

Amazons Vorstoß bereitet den Boden für einen direkten Konkurrenzkampf zwischen zwei der einflussreichsten Technologie-Milliardäre der Welt um Afrikas digitale Zukunft.

Starlink startete 2023 in Kenia und gewann schnell zahlreiche Privatkunden, Unternehmen und Institutionen, die nach Alternativen zu herkömmlichen Internetanbietern suchten.

Mittlerweile zählt Starlink in Kenia über 22.000 Abonnenten und gehört zu den am schnellsten wachsenden Internetanbietern des Landes.

Seine Marktposition stärkte das Unternehmen zusätzlich durch:

Finanzierungsmodelle für die Hardware

Ausbau der Netzabdeckung in unterversorgten Regionen

Internetzugang in Gebieten mit schwacher Glasfaser- und Mobilfunkinfrastruktur

Amazon versucht nun, sich einen eigenen Anteil an diesem Markt zu sichern.

Das Unternehmen plant, bis 2028 weltweit mehr als 3.200 Satelliten im niedrigen Erdorbit einzusetzen, um mit Starlink bei schnellen und latenzarmen Internetdiensten zu konkurrieren.

Amazon positioniert sein Netzwerk „Leo“ als Breitbandlösung für:

Privathaushalte

Unternehmen

Regierungen

Telekommunikationsanbieter

Branchenberichten zufolge strebt Amazon Downloadgeschwindigkeiten von bis zu 400 Mbit/s für Standardkunden an, während Geschäftskunden deutlich höhere Geschwindigkeiten erhalten sollen. Damit tritt das Unternehmen direkt gegen Starlink an.

Warum Kenia?

Kenia gilt inzwischen als einer der attraktivsten Technologiemärkte Afrikas.

Dafür sprechen:

eine vergleichsweise fortschrittliche digitale Infrastruktur,

ein dynamisches Start-up-Ökosystem,

eine hohe Nachfrage nach zuverlässigen Internetdiensten.

Zudem hat sich das Land als Testmarkt für Satelliteninternet etabliert.

Das schnelle Wachstum von Starlink zeigte, dass Verbraucher und Unternehmen bereit sind, für Satelliteninternet zu bezahlen, wenn klassische Breitbandangebote nicht ausreichen.

Dieser Erfolg scheint Amazon dazu veranlasst zu haben, seine eigenen Pläne für Kenia zu beschleunigen.

Ein Gateway in Kenia könnte darüber hinaus auch die Versorgung benachbarter Länder über einen zentralen regionalen Knotenpunkt ermöglichen. Dadurch würde Amazons Position in Ostafrika gestärkt und die Abhängigkeit von Infrastruktur außerhalb des Kontinents verringert.

Bereits zuvor hatte Amazon eine Lizenz als Anbieter von Netzwerkinfrastruktur (Network Facilities Provider) in Kenia beantragt – ein weiterer regulatorischer Schritt zum Aufbau eigener Kommunikationsnetze.

Afrikas nächstes Rennen um Konnektivität

Afrika entwickelt sich zunehmend zu einem der wichtigsten Schauplätze für Anbieter von Satelliteninternet.

Trotz des rasanten Ausbaus von Mobilfunk- und Glasfasernetzen haben weiterhin Hunderte Millionen Menschen keinen zuverlässigen Zugang zu schnellem Internet – insbesondere in ländlichen und abgelegenen Regionen.

Satelliteninternet gilt als eine der schnellsten Möglichkeiten, diese Versorgungslücke zu schließen, da keine kostspielige Bodeninfrastruktur erforderlich ist.

Amazon setzt dabei auch auf Partnerschaften mit Telekommunikationsunternehmen.

Anfang dieses Jahres unterzeichnete Amazon Leo eine Vereinbarung mit Vodafone, um abgelegene 4G- und 5G-Mobilfunkstandorte in Europa und Afrika per Satellit anzubinden.

In Afrika soll die Umsetzung über Vodacom, die afrikanische Tochtergesellschaft von Vodafone, erfolgen.

Dies könnte erhebliche Auswirkungen auf Kenia haben, da der größte Telekommunikationsanbieter des Landes, Safaricom, teilweise Vodafone gehört.

Starlink verfolgt eine ähnliche Strategie. Das Unternehmen von SpaceX arbeitet bereits mit mehreren afrikanischen Telekommunikationsanbietern zusammen, darunter Airtel Africa, um Mobilfunknetze über Satellitenverbindungen zu unterstützen.

Ein strategischer Brückenkopf

Sollte die Genehmigung erteilt werden, würde Amazons Gateway in Kenia zu einer kleinen Gruppe von Bodenstationen gehören, die weltweit Satellitennetze im niedrigen Erdorbit unterstützen.

Schätzungen von Deloitte zufolge waren Ende 2025 weltweit lediglich rund 100 solcher Gateway-Stationen in Betrieb.

Für Amazon geht es dabei um weit mehr als nur eine Lizenz.

Das Projekt verschafft dem Unternehmen einen strategischen Einstieg in einen Kontinent, auf dem die Nachfrage nach Internetzugängen schneller wächst als die vorhandene Infrastruktur – und auf dem Starlink bereits das wirtschaftliche Potenzial von Satelliteninternet bewiesen hat.

Für Afrika könnte die zunehmende Rivalität zwischen Jeff Bezos und Elon Musk letztlich zu:

schnellerem Internet,

größerer Netzabdeckung,

niedrigeren Preisen,

und mehr Wettbewerb

führen, während zwei der reichsten Unternehmer der Welt um die digitale Infrastruktur des Kontinents konkurrieren. (Quelle: africa.businessinsider)