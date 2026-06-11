AFRIKA-Tagespressespiegel vom 11. Juni 2026

Fußball: Afrika und seine zehn Vertreter bereit für die WM 2026

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 der Männer findet vom 11. Juni bis 19. Juli in Kanada, den USA und Mexiko statt. Von Südafrika – das an diesem Donnerstag um 19:00 Uhr UTC das Eröffnungsspiel gegen Mexiko bestreitet – über die vier nordafrikanischen Länder Algerien, Ägypten, Marokko und Tunesien bis hin zum WM-Neuling Kap Verde, den zurückgekehrten Kongolesen aus der DR Kongo sowie den westafrikanischen Nationen Elfenbeinküste, Ghana und Senegal wartet ein ganzer Kontinent auf diese erste Ausgabe der Geschichte mit 48 Mannschaften.

Drei Gastgeberländer, 38 Wettkampftage, 48 Teams und 104 Spiele: Die gigantische FIFA-Weltmeisterschaft 2026 beginnt am 11. Juni in Mexiko-Stadt um 19:00 Uhr UTC mit der Begegnung zwischen Mexiko – das das Turnier gemeinsam mit den USA und Kanada ausrichtet – und Südafrika, einem der zehn afrikanischen Vertreter. Die Südafrikaner hatten bereits die Weltmeisterschaft 2010 im eigenen Land eröffnet – ebenfalls gegen denselben Gegner – und damals ein 1:1-Unentschieden erreicht. (Quelle: RFI)

Die Elfenbeinküste verschärft ihren Kampf gegen Geldwäsche

Die Elfenbeinküste beschleunigt ihre Strategie, um von der „Grauen Liste“ der Financial Action Task Force (FATF/GAFI) gestrichen zu werden, auf der das Land seit Oktober 2024 geführt wird. Am Mittwoch, dem 10. Juni 2026, zog der Staatsanwalt beim Wirtschafts- und Finanzstrafgericht, Jean Claude Aboya, eine offensive Bilanz der nationalen Maßnahmen. Dabei wurden mehr als 1.000 Geldwäscheverfahren eröffnet.

Um „schmutziges“ Geld aus Korruption, Drogenhandel oder Veruntreuung öffentlicher Gelder wirksam aufzuspüren, stützt sich dieses spezialisierte Gericht inzwischen auf ein wichtiges juristisches Instrument: die eigenständige Strafverfolgung von Geldwäsche.

Laut dem Staatsanwalt besteht Geldwäsche darin, „schmutziges“ Geld in den regulären Wirtschaftskreislauf einzuschleusen, um ihm einen „sauberen“, legalen Anschein zu verleihen, sodass seine Verwendung keinen begründeten Verdacht mehr erweckt. (Quelle: Apanews)

Coltan aus der DR Kongo: Untersuchung wirft Ruanda Geldwäsche mit Mineralien aus M23-Gebieten vor

Laut einem Bericht der NGO Global Witness sollen Hunderte Tonnen Coltan, die im Osten der Demokratischen Republik Kongo (DR Kongo) unter der Kontrolle der bewaffneten Gruppe M23 abgebaut wurden, illegal über Ruanda exportiert worden sein, bevor sie in die Lieferketten der weltweiten Elektronikindustrie gelangten.

Die M23, die seit April 2024 die Bergbaustadt Rubaya im Osten der DR Kongo kontrolliert, soll erhebliche Einnahmen aus dem Abbau und Handel mit Coltan erzielen. Nach Angaben von UN-Experten, die von Global Witness zitiert werden, wurden zwischen Mai und Oktober 2024 monatlich etwa 120 Tonnen dieses strategisch wichtigen Minerals nach Ruanda exportiert.

Rubaya allein soll rund 15 Prozent der weltweiten Coltanproduktion liefern. Coltan ist ein unverzichtbarer Rohstoff für die Herstellung elektronischer Bauteile. (Quelle: Africa Radio)

Zentralafrika: Der Bogen der Verwundbarkeiten weitet sich aus

Zwischen dem Krieg im Sudan, terroristischen Bedrohungen, humanitärem Druck und institutionellen Schwächen sieht sich Zentralafrika einer beispiellosen Häufung von Sicherheitsrisiken gegenüber.

Zentralafrika durchläuft derzeit eine Phase erheblicher geopolitischer Turbulenzen. In ihrer jüngsten Rede vor dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen zeichnete die stellvertretende UN-Generalsekretärin für Afrika, Martha Pobee, ein besorgniserregendes Bild: Trotz einiger institutioneller und wahlpolitischer Fortschritte sieht sich die Region einer Vielzahl von Krisen gegenüber, die ihre Stabilität mittelfristig gefährden.

Diese Situation verdeutlicht eine inzwischen bekannte Realität für Strategen: Moderne Konflikte bleiben nicht mehr innerhalb ihrer ursprünglichen Grenzen. Sie erzeugen Ansteckungseffekte, die das regionale Gleichgewicht schrittweise verändern. (Quelle: Les Dépêches de Brazzaville)

Niger: Friedensabkommen zwischen Landwirten und Viehzüchtern

Das Abkommen betrifft die Nutzung des Goulbi-de-Maradi-Tals nach mehreren Jahren tödlicher Auseinandersetzungen, die zahlreiche Familien in Trauer versetzt haben.

In Maradi im Süden Nigers fand am Dienstag, dem 9. Juni, in der Landgemeinde Sarkin Yamma im Département Madarounfa die Unterzeichnung eines Abkommens zur Friedenssicherung und Konfliktprävention zwischen Landwirten und Viehzüchtern statt. Im Mittelpunkt steht die Nutzung des Goulbi-de-Maradi-Tals.

Die Unterzeichnung ist das Ergebnis von acht Monaten Verhandlungen unter Leitung des Zentrums für Humanitären Dialog. Die Vereinbarungen betreffen Fulbe-, Tuareg- und Hausa-Gemeinschaften in den Gemeinden Safao, Sarkin Yamma und Tibiri sowie in den Stadtbezirken 1, 2 und 3 von Maradi. Sie folgen auf jahrelange gewaltsame Konflikte mit zahlreichen Todesopfern. (Quelle: Deutsche Welle)

Madagaskar – Europäische Union: Neuer Partnerschaftsrahmen auf den Weg gebracht

Die wirtschaftliche Partnerschaft zwischen Madagaskar sowie weiteren Inselstaaten des Indischen Ozeans und der Europäischen Union erreicht eine neue Stufe. Der Abschluss der Verhandlungen über ein erweitertes Partnerschaftsabkommen wurde gestern offiziell bekannt gegeben. Nach sieben Jahren Verhandlungen sind die Gespräche über ein erweitertes Wirtschaftspartnerschaftsabkommen (EPA) zwischen der Europäischen Union und Madagaskar, den Komoren, Mauritius sowie den Seychellen abgeschlossen. Das Ende der Verhandlungen wurde gestern bei einer Zeremonie auf Mauritius offiziell verkündet.

Das nun als „erweitertes EPA“ bezeichnete Abkommen ist das erste seiner Art zwischen der EU und ihren Partnern in Subsahara-Afrika. Der Prozess begann 2019 mit dem Ziel, über ein Abkommen hinauszugehen, das bislang hauptsächlich auf Warenhandel und Entwicklungszusammenarbeit ausgerichtet war. Das neue Regelwerk umfasst nun zusätzlich Dienstleistungen, Investitionen und digitalen Handel. (Quelle: L’Express de Madagascar)

Togo: Neue Finanzoperation zur Finanzierung des Staatshaushalts

Togo bereitet die gleichzeitige Ausgabe von Schatzwechseln (BAT) und Staatsanleihen (OAT) auf dem Markt für öffentliche Wertpapiere der Westafrikanischen Wirtschafts- und Währungsunion (UMOA) vor. Ziel ist es, 35 Milliarden CFA-Franc einzunehmen, berichtet La Nouvelle Tribune. Diese Operation auf dem regionalen Finanzmarkt zeugt vom Vertrauen der Investoren in die Kreditwürdigkeit Togos, nachdem die vorherige Emission eine Zeichnungsquote von nahezu 373 Prozent erreicht hatte. (Quelle: Togonews)