Abschiebungen nach Zentralafrika: Washington schickt Gegner des iranischen Regimes nach Bangui

Die Trump-Regierung bereitet die Verlegung von Asylsuchenden in die Zentralafrikanische Republik vor, die nicht in ihre Herkunftsländer zurückgeführt werden können. Unter ihnen befinden sich iranische Regimegegnerinnen, die von der US-Justiz eigentlich unter Schutz gestellt worden waren. Menschenrechtsverteidiger prangern eine beispiellose Entwicklung an.

Nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters plant die Regierung von Donald Trump, iranische Staatsangehörige sowie Migranten aus Syrien, Afghanistan und der Türkei im Rahmen eines sogenannten „Drittstaatenabkommens“ mit Bangui in die Zentralafrikanische Republik abzuschieben. Die US-Diplomatie hat in den vergangenen Monaten zahlreiche ähnliche Vereinbarungen angestrebt. Abkommen wurden mit Dutzenden Ländern gesucht oder geschlossen, darunter Ghana, Äquatorialguinea und Eswatini, aber auch Ruanda und das benachbarte DR Kongo.

Die Logik Washingtons besteht darin, Personen aus Teheran, Kabul oder Damaskus loszuwerden, die rechtlich nicht in ihre Heimatländer abgeschoben werden können. Da eine Rückführung dorthin nicht möglich ist, werden sie stattdessen nahezu irgendwohin geschickt.

Gerichtliche Schutzmaßnahmen umgangen

Der Fall der beiden Iranerinnen, die vom ersten Flug betroffen sein sollen, verdeutlicht den Zynismus Trumps. Sie waren im November 2024 in die Vereinigten Staaten eingereist und hatten von einem Einwanderungsrichter einen sogenannten „withholding of removal“-Schutz erhalten. Dieser wird nur gewährt, wenn das Risiko von Verfolgung oder Folter im Herkunftsland als hoch eingeschätzt wird. Ihre Anwältin erklärt, dass eine der Frauen zum Christentum konvertiert sei, während die andere sich für Demokratie und gegen das Regime der Mullahs engagiere. Zwei Profile, die Teheran nicht verzeihen würde.

Die Entscheidung des Richters verbietet somit die Rückführung in den Iran, nicht jedoch nach Bangui. „Während die Vereinigten Staaten dem iranischen Volk Freiheit und Unterstützung im Kampf gegen die Islamische Republik versprechen, schicken sie Asylsuchende ins Verderben, die genau vor diesem Regime geflohen sind“, kritisiert Ali Rahnama, kommissarischer Rechtsdirektor des Iranian American Legal Defense Fund. Der Vorwurf wiegt umso schwerer, als diese Abschiebungen vor dem Hintergrund der offenen Konfrontation zwischen Washington und Teheran seit den amerikanisch-israelischen Luftschlägen Ende Februar erfolgen und Trump selbst im April die Iraner dazu aufgerufen hatte, sich gegen ihre Regierung zu erheben.

Ein Land, vor dem Washington seine eigenen Bürger warnt

Die Ironie besteht darin, dass das US-Außenministerium die Zentralafrikanische Republik für seine eigenen Staatsbürger mit der höchsten Reisewarnstufe einstuft und ausdrücklich erklärt: „Reisen Sie unter keinen Umständen dorthin.“ Genau dorthin will Amerika jedoch jene umsiedeln, die es nicht mehr aufnehmen möchte. Die Zentralafrikanische Republik zählt zu den ärmsten Ländern der Welt und erholt sich erst langsam von einem Jahrzehnt Bürgerkrieg. Laut einem Bericht des Lansing Institute vom Februar üben die ehemaligen Wagner-Kämpfer, die nun unter dem Banner des Africa Corps auftreten, dort eine Art „faktische Verwaltung“ von Gebieten und Ressourcenströmen aus.

Hinzu kommen anhaltende fremdenfeindliche Stimmungen, die historisch zur Gewalt im Land beigetragen haben und für Abgeschobene ein besonderes Risiko darstellen. Dies gilt insbesondere für Personen, die aufgrund ihrer Herkunft als Muslime wahrgenommen werden, vor dem Hintergrund von Morden an Christen durch religiöse Extremisten.

Die Abgeschobenen sollen in Wohnungen in Bangui untergebracht werden; eine unmittelbare Rückführung in ihre Herkunftsländer ist nicht vorgesehen. Langfristig könnten Hunderte weitere Migranten denselben Weg nehmen. Die Internationale Organisation für Migration, die um Unterstützung bei Unterbringung und Betreuung gebeten wurde, wird nach ihrer Ankunft ausschließlich humanitäre Hilfe leisten.

Ein erster Flug mit rund zwanzig Passagieren könnte bereits in Kürze starten. Sollte er tatsächlich abheben, würde damit zugleich ein 75 Jahre altes Prinzip aufgegeben werden, wonach Flüchtlinge niemals in Gefahr zurückgeschickt werden dürfen – weder direkt noch indirekt. (Quelle: afrik.com)