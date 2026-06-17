Nigeria: Afrikas reichster Mann ist inzwischen „mehr wert“ als die Volkswirtschaften von 33 afrikanischen Staaten

Das Vermögen des Nigerianers Aliko Dangote Aliko Dangote ist auf rund 36,5 Milliarden US-Dollar gestiegen. Damit ist Afrikas reichster Mann wohlhabender als die prognostizierte jährliche Wirtschaftsleistung von 33 afrikanischen Ländern. Der Vergleich basiert auf Schätzungen des Bloomberg Billionaires Index sowie den nominalen BIP-Prognosen des Internationalen Währungsfonds (IWF) für das Jahr 2026. Er verdeutlicht das außergewöhnliche Ausmaß des Vermögens, das durch Afrikas größtes privat geführtes Industrieimperium geschaffen wurde.

Zwar misst das Bruttoinlandsprodukt (BIP) die jährliche Wirtschaftsleistung eines Landes, während das Nettovermögen den angesammelten persönlichen Reichtum darstellt. Dennoch zeigt der Vergleich eindrucksvoll, wie stark Dangotes Unternehmensgruppe gewachsen ist – insbesondere durch den steigenden Wert der Dangote Petroleum Refinery. Laut den IWF-Prognosen für 2026 wird die Wirtschaft von Mali ein Volumen von 33,85 Milliarden US-Dollar erreichen und damit knapp unter Dangotes geschätztem Vermögen liegen.

Alle afrikanischen Volkswirtschaften, die in der IWF-Rangliste hinter Mali liegen, sind kleiner als das Vermögen des nigerianischen Milliardärs.

Dazu gehören:

Mali (33,85 Mrd. US-Dollar)

Burkina Faso (32,51 Mrd. US-Dollar)

Guinea (29,93 Mrd. US-Dollar)

Benin (27,79 Mrd. US-Dollar)

Tschad (25,63 Mrd. US-Dollar)

Niger (24,81 Mrd. US-Dollar)

Gabun (23,36 Mrd. US-Dollar)

Mosambik (23,27 Mrd. US-Dollar)

Botswana (21,94 Mrd. US-Dollar)

Madagaskar (21,18 Mrd. US-Dollar)

Auf der Liste befinden sich außerdem kleinere Volkswirtschaften wie die Seychellen, Kap Verde, Komoren, São Tomé und Príncipe, Dschibuti, Lesotho, Gambia, Liberia und die Zentralafrikanische Republik.

Die Dimension dieses Vergleichs wird noch deutlicher, wenn man ihn mit einigen der bekannteren afrikanischen Volkswirtschaften betrachtet.

Dangotes Vermögen übersteigt inzwischen das prognostizierte BIP rohstoffreicher Länder wie Gabun, Botswana und Niger. Gleichzeitig ist es größer als die Wirtschaftsleistung regional bedeutender Staaten wie Mali, Burkina Faso, Benin und Mosambik.

Sein Vermögen nähert sich zudem der Größe der prognostizierten Volkswirtschaften von Senegal (40,47 Mrd. US-Dollar) und Sambia (41,24 Mrd. US-Dollar) an, liegt jedoch noch unter beiden.

Die Raffinerie als Wachstumsmotor

Der jüngste Vermögenszuwachs Dangotes steht in engem Zusammenhang mit dem steigenden Wert seiner Industrieanlagen, insbesondere der Dangote Petroleum Refinery, die die Struktur seines Unternehmensimperiums grundlegend verändert hat.

Jahrzehntelang basierte Dangotes Reichtum hauptsächlich auf Zement-, Zucker- und anderen Produktionsunternehmen. Heute entwickelt sich die Raffinerie zu einer der wertvollsten Säulen des Konzerns.

Die Raffinerie in Lagos wurde mit einer Kapazität von 650.000 Barrel Rohöl pro Tag errichtet. Damit ist sie die größte Raffinerie Afrikas und eine der größten sogenannten Single-Train-Raffinerien weltweit.

Anfang dieses Monats soll die Anlage während eines Leistungstests sogar 700.000 Barrel Rohöl pro Tag verarbeitet haben. Damit wurde die offiziell installierte Kapazität überschritten – ein Hinweis auf weitere betriebliche Verbesserungen.

Die Raffinerie verändert bereits die Handelsströme für Kraftstoffe in Afrika, indem sie Diesel, Flugtreibstoff, Naphtha und Benzin sowohl für den heimischen Markt als auch für den Export liefert.

Diese wachsende Bedeutung spiegelt sich inzwischen auch in ihrer Bewertung wider.

Die Dangote Petroleum Refinery plant, im Vorfeld eines Börsengangs über eine Privatplatzierung rund 1 Milliarde US-Dollar einzusammeln. Dadurch wird die Raffinerie auf etwa 39,1 Milliarden US-Dollar bewertet und zählt damit zu den wertvollsten privaten Industrieanlagen Afrikas. Berichten zufolge übersteigt die Nachfrage der Investoren bereits das angestrebte Finanzierungsvolumen, was das Vertrauen in die langfristigen Perspektiven der Anlage unterstreicht.

Auch die nigerianische Rentenaufsichtsbehörde hat Fondsmanagern eine Sondergenehmigung erteilt, sich am geplanten Börsengang zu beteiligen – trotz der üblichen Anlagebeschränkungen für Unternehmen ohne lange Gewinn- und Dividendenhistorie.

Mehr als nur die Geschichte eines Milliardärs

Der Vergleich zwischen Dangotes Vermögen und den Volkswirtschaften zahlreicher afrikanischer Länder geht über die persönliche Bereicherung hinaus.

Er verdeutlicht die wachsende Rolle privaten Industriekapitals für die Entwicklung Afrikas sowie das Entstehen groß angelegter Projekte, die nationale und regionale Volkswirtschaften nachhaltig verändern können.

Jahrzehntelang exportierte Nigeria Rohöl und importierte einen Großteil seiner raffinierten Kraftstoffe. Die Dangote-Raffinerie trägt nun dazu bei, dieses Modell umzukehren, die Importabhängigkeit zu reduzieren und neue Exporterlöse zu schaffen.

Das Projekt hat zugleich Dangotes Stellung als eine der einflussreichsten Wirtschaftsfiguren des Kontinents weiter gestärkt.

Sein geschätztes Vermögen von 36,5 Milliarden US-Dollar entspricht nahezu 10 Prozent des für 2026 prognostizierten nigerianischen BIP von 377,37 Milliarden US-Dollar und übersteigt die jährliche Wirtschaftsleistung von mehr als der Hälfte aller afrikanischen Volkswirtschaften. Für Investoren zeigt dies, welches enorme Wertschöpfungspotenzial große Industrieprojekte in Afrika besitzen.

Für politische Entscheidungsträger unterstreicht es die zunehmende Bedeutung privaten Kapitals in Bereichen, in denen Regierungen häufig Schwierigkeiten hatten, transformative Infrastrukturprojekte umzusetzen.

Die jüngste Bewertung von Dangotes Vermögen erzählt daher zwei Geschichten zugleich:

Die erste handelt von einem Milliardär, dessen Raffinerie sein Vermögen auf ein bislang unerreichtes Niveau gehoben hat.

Die zweite erzählt von einem afrikanischen Unternehmensimperium, das mittlerweile groß genug geworden ist, um mit der Wirtschaftsleistung souveräner Staaten zu konkurrieren. (Quelle: africa.businessinsider)