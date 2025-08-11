Ägyptens Fußballstar Salah kritisiert die UEFA zu den Umständen des Todes des „palästinensischen Pelé“

Ein Tweet der UEFA würdigte Al-Obeid, der getötet wurde, während er auf humanitäre Hilfe wartete – ohne die Umstände zu erwähnen oder das Massaker an hungernden Menschen zu verurteilen. „Sagen Sie uns, wie er gestorben ist?“, antwortete der Liverpool-Star auf X.
Der Liverpool-Stürmer Mohamed Salah hat die Würdigung der UEFA für Suleiman Al-Obeid, bekannt als der „palästinensische Pelé“, kritisiert. Der europäische Fußballverband hatte nicht erwähnt, dass Al-Obeid von Israel getötet wurde, während er in dem belagerten Gazastreifen auf humanitäre Hilfe wartete.
In einer kurzen Nachricht, die die UEFA am Samstag auf der Plattform X veröffentlichte, bezeichnete sie das ehemalige Mitglied der Nationalmannschaft als „Talent, das unzähligen Kindern Hoffnung gab – selbst in den dunkelsten Momenten“.
Der Tweet der UEFA erwähnte weder die Umstände seines Todes noch sprach er eine Verurteilung aus oder forderte einen Waffenstillstand. Salah reagierte auf den Tweet mit den Worten: „Können Sie uns sagen, wie er gestorben ist, wo und warum?“
Der Palästinensische Fußballverband erklärte, dass der 41-jährige Suleiman Al-Obeid bei einem israelischen Luftangriff getötet wurde, der auf Zivilisten zielte, die im Süden Gazas auf humanitäre Hilfe warteten.
Der 33-jährige Ägypter Salah, einer der größten Stars der Premier League, hatte sich bereits zuvor dafür eingesetzt, humanitäre Hilfe nach Gaza zu lassen, und zu einem Waffenstillstand aufgerufen.
Salah gilt als einer der besten Spieler in der Geschichte der Premier League. Er belegt den fünften Platz der ewigen Torschützenliste mit 186 Toren und 87 Vorlagen und zählt derzeit zu den besten Spielern der Welt.
Völkermord an Sportlern
Seit dem 7. Oktober 2023 hat Israel nach Angaben palästinensischer Stellen mehr als 800 palästinensische Sportler getötet.
Laut den Vereinten Nationen hat Israel seit dem 27. Mai mindestens 1.373 Palästinenser getötet, während diese versuchten, im Rahmen der umstrittenen Gaza Humanitarian Foundation (GHF) Nahrungsmittel zu erhalten. Diese Initiative wird von den USA und Israel unterstützt, jedoch als „tödliche Falle“ kritisiert.
In einer Erklärung teilte der Palästinensische Fußballverband mit: „Der ehemalige Nationalspieler Suleiman Al-Obeid wurde während eines Angriffs der Besatzungstruppen getötet, als er auf humanitäre Hilfe in Gaza wartete.“
Al-Obeid, 41 Jahre alt, geboren in Gaza und Vater von fünf Kindern, gilt als eine der größten Legenden des palästinensischen Fußballs. (Quelle: trt)