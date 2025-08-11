Lesetipp/ZDF: Fachkräfte aus dem Ausland – Aus Tunesien zum Arbeiten in den Westerwald

Der Fachkräftemarkt hier war praktisch leergefegt. Darum rekrutierte eine Geschäftsfrau aus Goddert in Rheinland-Pfalz Fachkräfte im Ausland. Eine Erfolgsgeschichte.
Alles begann mit der erfolglosen Suche nach Fachkräften in der Region. Andrea Kraut, Geschäftsführerin bei „Motorhomes und Wunschmobile“ aus dem Westerwald fand einfach keine qualifizierten Mitarbeiter. Die Idee, es mit Fachkräften aus dem Ausland zu versuchen, kam von einem Tunesier, der bei einem Zulieferer arbeitet. Er stellte auch den ersten Kontakt her. „Der wusste, dass es viele gut ausgebildete Tunesier gibt, dass sie herwollen und wir suchen Mitarbeiter.“
