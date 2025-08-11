Digitales Imperium „The Enterprise“: Wie vier Ghanaer einen Finanzbetrug über 100 Millionen Dollar inszenierten

Sie bauten eine transnationale Organisation auf, die es über Jahre hinweg schaffte, die Sicherheitssysteme der USA zu umgehen. Der Fall der vier ghanaischen Staatsangehörigen, die wegen eines Betrugs von über 100 Millionen Dollar an die Vereinigten Staaten ausgeliefert wurden, offenbart das Ausmaß einer kriminellen Genialität, die aufgrund ihrer technischen Raffinesse sogar Bewunderung hervorruft.
Drei der vier Verdächtigen – Isaac Oduro Boateng, alias „Kofi Boat“ (36), Inusah Ahmed, alias „Pascal“ (40), und Derrick Van Yeboah, alias „Van“ (40) – wurden aus Ghana ausgeliefert und trafen am 7. August 2025 in den USA ein. Der vierte, Patrick Kwame Asare, genannt „Borgar“, bleibt unauffindbar und verleiht der kriminellen Organisation mit dem Namen „The Enterprise“ eine beinahe legendäre Aura.
Kriminelle Architektur von beeindruckender Komplexität
Was in diesem Fall besonders auffällt, ist die ausgeklügelte Struktur der Organisation. Die vier Männer waren hochrangige Mitglieder einer in Ghana ansässigen kriminellen Vereinigung, die Liebesbetrügereien („Romance Scams“) und E-Mail-Betrügereien im Geschäftsverkehr (BEC – Business Email Compromise) gegen Personen und Unternehmen in den gesamten Vereinigten Staaten verübte.
Das Ausmaß ihres Erfolgs zeugt von außergewöhnlicher technischer und psychologischer Kompetenz. Insgesamt stahlen und wuschen die Verschwörer mehr als 100 Millionen Dollar von Dutzenden Opfern – eine Summe, die diese Organisation in den Rang der größten Betrugsfälle der modernen Finanzgeschichte hebt.
Die „Präsidenten“ eines unsichtbaren Imperiums
Nach dem Diebstahl wurden die betrügerisch erlangten Gelder nach Westafrika transferiert, wo sie größtenteils an sogenannte „Präsidenten“ weitergeleitet wurden, die die Aktivitäten anderer Mitglieder der Verschwörung leiteten. Boateng und Ahmed galten als zwei dieser Präsidenten.
Diese Hierarchie verrät eine fast legale Unternehmensstruktur mit klar definierten Rollen und einer eindeutigen Befehlskette. Isaac Oduro Boateng, genannt „Kofi Boat“, war zudem kein Unbekannter im legalen Geschäftsleben: Er ist Eigentümer von ICEFOOD LTD, einem führenden Unternehmen für Tiefkühlprodukte in Ghana.
Doppel-Expertise: Technologie und Psychologie
Die Organisation beherrschte zwei Arten raffinierter Betrugsmaschen:
- Romance Scams: Ausnutzen emotionaler Verletzlichkeit. Viele Opfer waren ältere, verwundbare Männer und Frauen, die glaubten, online eine romantische Beziehung zu führen – tatsächlich jedoch mit frei erfundenen Identitäten, die von Mitgliedern der Verschwörung gesteuert wurden.
- BEC-Angriffe: E-Mail-Betrug im Geschäftsverkehr, der fundierte Kenntnisse über Unternehmensabläufe und Finanzprozesse erfordert.
Der Fall zeigt, wie anpassungsfähig und innovativ diese Kriminellen waren. Über Jahre hinweg gelang es ihnen, sich den US-Behörden zu entziehen und ihre Methoden stetig zu verfeinern.
Internationale Zusammenarbeit auf dem Prüfstand
US-Staatsanwalt Jay Clayton erklärte: „Betrüger im Ausland müssen wissen, dass wir – das FBI und unsere Partner in der Strafverfolgung – weltweit zusammenarbeiten werden, um Online-Betrug zu bekämpfen und die Täter vor Gericht zu bringen.“ Clayton dankte Ghana und dem Büro für internationale Angelegenheiten des US-Justizministeriums für ihre Unterstützung.
Die Organisationsfähigkeit, die technologische Beherrschung und die strategische Intelligenz, die in „The Enterprise“ zum Einsatz kamen, hätten in einem legalen Kontext eine florierende multinationale Firma hervorbringen können. Vielleicht ein Signal an Trump, seine Einwanderungsbeschränkungen zu lockern.
Der Fall „The Enterprise“ wird jedenfalls als Beispiel in die Annalen eingehen, was menschliche Genialität – auch auf illegalen Wegen – erreichen kann. Die 100 Millionen Dollar Beute sind ein Beweis für eine kriminelle Organisations- und Innovationskraft, die trotz ihrer Illegalität eine gewisse Form von Respekt für den Umfang des Vorhabens abverlangt. Und vorerst befindet sich das gestohlene Geld weiterhin in Ghana. (Quelle: afrik.com)