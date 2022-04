Afrika-Buchtipp: Wole Soyinka – „Die glücklichsten Menschen der Welt“

In Nigeria, das wegen Vorwahlen zur Präsidentschaft außer Rand und Band ist, verkauft ein gerissener Geschäftemacher aus einem Krankenhaus gestohlene Körperteile für rituelle Praktiken. Der Chirurg Dr. Menka, teilt seine grausige Entdeckung mit seinem ältesten College-Freund, dem Lebemann und Ingenieur Duyole Pitan-Payne.

Dieser ist im Begriff, einen prestigeträchtigen Posten als Energieberater bei den Vereinten Nationen in New York anzunehmen, aber es scheint jetzt, dass jemand entschlossen ist, dies zu verhindern. Und weder Dr. Menka noch Duyole wissen, wer ihre Feinde sind.

Wole Soyinka nimmt uns mit auf eine Tour de Force: ein mit Galgenhumor versetztes hochspannende Epos darüber, wie Macht und Gier und die Schatten des britischen Kolonialismus die Seele einer jungen Nation verderben.

Die glücklichsten Menschen der Welt

Autor: Wole Soyinka

Blessing Verlag

ISBN: 3896677284

EAN: 9783896677280

Originaltitel: Chronicles from the Land of the Happiest People on Earth.

Gebunden – 654 Seiten

24,00 Euro

Autorenportrait

Wole Soyinka, geboren 1934 in Abeokuta, Nigeria, erhielt 1986 als erster afrikanischer Schriftsteller den Nobelpreis für Literatur. Er schrieb zahlreiche Theaterstücke und wurde mit Romanen wie „Aké (1981/deutsch: 1986), „Isara“ (1989/1994) und vor allem „Die Ausleger“(1965/1983) bekannt. 1967 wurde er wegen seiner Friedensbemühungen im nigerianischen Bürgerkrieg für zwei Jahre inhaftiert. Nach seiner Freilassung lebte er sowohl in den USA als auch in Nigeria. 2008 erschien auf Deutsch seine große Autobiografie „Brich auf in früher Dämmerung“. 2017 zerstörte er als Protest gegen Trumps Regierungsantritt seine Greencard.