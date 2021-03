Afrika erlebt die erste Rezession seit 25 Jahren aufgrund der Covid-19-Pandemie

Laut einem Bericht der Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Afrika (UNECA) hat der afrikanische Kontinent aufgrund der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie die erste wirtschaftliche Rezession seit 25 Jahren erlebt. Der Bericht mit dem Titel „Building the Future for a Green Recovery in Africa“, der am Montagabend veröffentlicht wurde, zeigt die mutige Erholungsstrategie des Kontinents für die Zeit nach der Pandemie auf, berichtet die Agentur xinhua.

Das Dokument zeigt, dass der Kontinent seine erste Rezession seit 25 Jahren erlebt hat, mit Produktionsverlusten, die auf 99 Milliarden Dollar geschätzt werden.

Die Auswirkungen der Pandemie und des Klimawandels auf die Wirtschaftsleistung werden bis 2030 bei einem Business-as-usual-Szenario zu jährlichen Verlusten zwischen 3 und 5 % des BIP führen, heißt es in dem Bericht.

Der Bericht soll unter anderem den mutigen Schritt des Kontinents unterstützen, die Sustainable Development Goals (SDGs) zu erreichen, die Ziele des Pariser Klimaabkommens zu erfüllen und die Wohlstandsziele der auf 50 Jahre angelegten African Development Agenda 2063 zu verwirklichen.

Der Bericht ruft dazu auf, natürliche Lösungen auf nationaler, regionaler und kontinentaler Ebene zu nutzen, um eine Politik zu inspirieren, die das Welterbe schützt.

„Um uns wieder besser aufzubauen, brauchen wir viel Energie. Bei den Diskussionen in Afrika geht es darum, schädliche und teure fossile Brennstoffe durch etwas Saubereres und Billigeres zu ersetzen“, sagte Vera Songwe, UN-Untergeneralsekretärin und ECA-Exekutivsekretärin. „Wir müssen brennstoffbasierte Energie durch grüne und nachhaltige Energie ersetzen“, betonte sie.

Sie sagte, dass es aufgrund der Auswirkungen von COVID-19 und der damit verbundenen wirtschaftlichen Kontraktionen, zusätzlich zu den lähmenden Auswirkungen der Klimakrise, für Afrika wichtig ist, sich auf die Erholung zu konzentrieren.

Ihrer Meinung nach ist es dringend notwendig, finanzielle Hilfsprogramme zu entwickeln, in nachhaltige Infrastruktur zu investieren und steuerliche Konjunkturpakete zu strukturieren, um den Übergang zur grünen und blauen Wirtschaft zu beschleunigen.