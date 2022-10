Afrika / Europa / Südamerika: Interkontinentales Schauspiel für Kinder startet in Berlin

Über die vernetzte Wirtschaft und ihre Auswirkungen: Ein interkontinentales Team mit Künstler:innen aus Angola, Brasilien und Deutschland entwickelt mit Trade Winds! ein postkoloniales Schauspiel, das Kindern ab 8 Jahren wirtschaftliche Zusammenhänge und ihre Auswirkung anschaulich macht.

Hühner, Öl, Sicherheitstechnik

Die Performance erzählt die Geschichte der kulturellen, politischen und wirtschaftlichen Beziehungen der Kontinente Afrika, Amerika und Europa anhand von Hühnern, Öl, Soja, Autos und Kommunikationstechnologien. TRADE WINDS spricht von den Ungleichheiten, die sich im Laufe der Jahrhunderte entlang der Handelsrouten herausgebildet haben, erfindet neues Geld und spielt mit unserem „Wissen“.

Was kostet wo wieviel? Wer arbeitet wo als was? Wie wird man Sklave? Wo sind die Profite? Und was ist eigentlich ein Privileg?

Das interkulturelle Ensemble des Regisseurs Carlos Manuel erzählt wahre Geschichten aus vielen Perspektiven, betrachtet die Welt mal von oben, mal von unten, befragt sich selbst und andere nach der eigenen Teilhabe und dem eigenen Glück und bewegt sich so durch die Untiefen der Geschichte der Wirtschaft, die Gewinner und Verlierer kennt.

Die Recherche zur Produktion entsteht zunächst parallel in Luanda, Curitiba und Berlin mit zehn beteiligten Künstler:innen und je einer Partnerschule vor Ort – und führt vier Wochen vor der Premiere die Fäden in Berlin zusammen.

Die Uraufführung von „Trade Winds“ findet im Oktober in Berlin statt, bevor die Produktion dem Ruf des Passatwinds folgt und auf Reisen geht: nach Luanda (Angola) und Curitiba (Brasilien), um auch dort für Kinder und ihre Familien zu spielen.

Premiere: 14 Oktober 2022, 18:30

Weitere Termine:

15 Oktober 2022, 18:30

17 Oktober 2022, 13:00

18 Oktober 2022, 10:00

19 Oktober 2022, 10:00

20 Oktober 2022, 10:00 (mit Theater-Gebärden)

21 Oktober 2022, 18:30 (mit Publikumsgespräch)

Ort: Zitadelle Spandau | Am Juliusturm 64, 13599 Berlin, im ZAK (Zentrum für aktuelle Kunst)

Tickets: Eintritt frei, Spenden willkommen

Reservierungen unter: trade-winds@gmx.de / 0176 22610775

