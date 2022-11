Afrika-Kuriosum des Tages/Der Standard: Südafrikas Regierungspartei verlangt auf Parteitag Eintritt von Journalisten

Der ANC wollte sich daran aber nicht bereichern, sagte ein Sprecher. Doch wird einmal mehr klar, dass sich die Partei vieles bezahlen lässt und die Hand aufhält.

Kurz bevor die einst ehrwürdige Organisation Nelson Mandelas, der Afrikanische Nationalkongress ANC, vollends in der Kloake der Geschichte verschwindet, macht sie noch mit einem verblüffenden Vorschlag auf sich aufmerksam. Wer am Parteitag im Dezember als Beobachter teilnehmen will, muss dafür bezahlen, gab ANC-Pressesprecher Pule Mabe kürzlich bekannt: auch wenn es sich um Journalisten handelt. Die Organisation wolle „keinen Profit machen“, suchte Mabe klarzustellen: „Aber wir wollen sicherstellen, dass alle gut versorgt sind.“ In erster Linie wohl die eigene Partei.

HIER der Beitrag des Standard.