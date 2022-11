Lesetipp/Focus: Sambia fordert Aufklärung von Russland – Inhaftierter Austausch-Student wird eingezogen und stirbt an Front

Ein sambischer Student wird in Moskau wegen eines Drogendelikts zu einer Haftstrafe verurteilt – Nun erfuhr seine Familie durch die sambische Regierung, dass der 23-Jährige gestorben ist – im Kampf gegen die Ukraine – Lusaka will die Umstände nun aufklären.

Wie viele seiner Landsleute studiert auch Lemekhani Nyirenda aus Sambia mit einem Stipendium in Russland. Am Moskauer Institut für Ingenieurphysik geht der 23-Jährige seinen Studien nach, nebenbei arbeitet er als Kurier. Als er eines Tages von einer unbekannten Person ein Paket mit Drogen in die Hand gedrückt bekommt, so schildert es sein Vater Edwin Nyirenda der Nachrichtenagentur Reuters, wird Lemekhani von der Polizei erwischt und verhaftet. Wegen eines Drogendelikts verurteilt ihn ein Gericht schließlich zu neun Jahren Haft.

Lesen Sie HIER weiter auf Focus.