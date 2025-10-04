AFRIKA-Kurznachrichten vom 04.10.2025

Heute im Fokus: Fußball/DR Kongo – Tschad – Madagaskar – Togo – Tunesien – Marokko – Gabun – Senegal – Mauretanien.

Die DR Kongo wird Gastgeberin der 47. Generalversammlung der CAF in Kinshasa Die Demokratische Republik Kongo wird Gastgeberin der 47. Generalversammlung der Afrikanischen Fußballkonföderation (CAF) sein, die am Montag, den 6. Oktober, in Kinshasa stattfinden soll. Laut einer Mitteilung der CAF wird diese Veranstaltung Fußballfunktionäre, einflussreiche Persönlichkeiten sowie afrikanische Fußballlegenden zusammenbringen, um strategische Diskussionen über die Zukunft des Fußballs auf dem Kontinent zu führen.

Zu diesem Anlass wird eine erlesene Runde afrikanischer Fußballlegenden anwesend sein, darunter Herita Ilunga (DR Kongo), Jean Florent Ibenge (DR Kongo), Geremi Njitap (Kamerun), El Hadji Diouf (Senegal), Emmanuel Adebayor (Togo), Didier Drogba (Elfenbeinküste), Kalusha Bwalya (Sambia), Gaëlle Deborah Enganamouit (Kamerun) und Sophia Mwasikili (Tansania). Sie treffen sich in Kinshasa, um ihre Erfahrungen zu teilen und an den Gesprächen teilzunehmen. Für den Generalsekretär der CAF, Herrn Véron Mosengo-Omba, ist es eine Ehre, einige der größten afrikanischen Fußballlegenden zu dieser Versammlung begrüßen zu dürfen. (Quelle: allAfrica)

Tschad: Parlament verabschiedet siebenjähriges, unbegrenzt erneuerbares Präsidentenmandat Die im Kongress vereinten Abgeordneten und Senatoren des Tschad haben am Freitag eine Verfassungsänderung verabschiedet, die durch das Referendum vom 29. Dezember 2023 bestätigt wurde. Diese sieht insbesondere eine Verlängerung der Amtszeit des Präsidenten von fünf auf sieben Jahre vor – ohne Begrenzung der Anzahl der möglichen Wiederwahlen. Die Änderung des Grundgesetzes wurde mit 236 Ja-Stimmen und keiner Gegenstimme von insgesamt 257 Mitgliedern angenommen. Die Abgeordneten der oppositionellen Partei Rassemblement national des démocrates tchadiens – Le Réveil (RNDT) von Albert Pahimi Padacké verließen den Saal kurz vor der Abstimmung, wie ein AFP-Journalist berichtete. (Quelle: Le 360 Afrique)

Proteste in Madagaskar: Präsident behauptet, „Länder und Agenturen hätten die Bewegung bezahlt, um ihn zu stürzen“ Der madagassische Präsident erklärte am 3. Oktober 2025, dass die seit dem 25. Oktober andauernde Protestbewegung in Madagaskar darauf abziele, „einen Staatsstreich zu provozieren“. Dies äußerte er in einer Ansprache, die auf seiner offiziellen Facebook-Seite verbreitet wurde. Andry Rajoelina behauptete, die Jugend, die zunächst wegen der ständigen Wasser- und Stromausfälle auf die Straße gegangen sei, werde von Akteuren manipuliert, die er nicht eindeutig benannte. In der Hauptstadt dauern die Demonstrationen an diesem Freitag an – begleitet von Tränengaseinsätzen. (Quelle: RFI)

Die Stimme Togos setzt sich in der afrikanischen Schulden-Debatte durch Togo nimmt an der 8. ordentlichen Sitzung des Fachkomitees der Afrikanischen Union (AU) für Finanzen, Währung, Wirtschaftsplanung und Integration teil, die bis Freitag in Johannesburg stattfindet. Das Land wird durch den Minister für Wirtschaft und Finanzen, Essowé Georges Barcola, vertreten. Der Minister präsentierte die Ergebnisse der AU-Konferenz über die Schuldenfrage, die im Mai in Togo stattfand und deren Erklärung von Lomé inzwischen als Referenz in den kontinentalen Diskussionen gilt. (Quelle: togonews)

Tunesien: Todesstrafe für Facebook-Posts, die die Regierung kritisieren Das am Mittwoch, dem 1. Oktober, verhängte Urteil erfolgt in einem Klima der allgemeinen Repression in einem Land, in dem Präsident Kaïs Saïed seit 2021 alle Machtbefugnisse an sich gezogen hat. Saber Chouchane, ein Tagelöhner und Vater von drei Kindern aus dem Gouvernement Nabeul im Nordosten Tunesiens, wurde am 1. Oktober vom erstinstanzlichen Gericht in Nabeul zum Tode verurteilt – eine Strafe, deren Vollstreckung in Tunesien seit 1991 ausgesetzt ist – wegen regierungskritischer Veröffentlichungen auf Facebook. Sein Anwalt, Oussema Bouthelja, bestätigte die Information gegenüber Le Monde und zeigte sich „fassungslos“ über das Urteil. (Quelle: Le Monde Afrique)

Marokko: EU ruft alle Parteien zur Ruhe auf Am 3. Oktober 2025 hat die Europäische Union alle beteiligten Akteure in Marokko, das von heftigen sozialen Protesten erschüttert wird, zur Ruhe aufgerufen. „Wir erkennen die Bedeutung der Beteiligung der Jugend am öffentlichen Leben an und appellieren an alle Beteiligten, die Ruhe zu bewahren“, erklärte Anouar El Anouni, Sprecher der EU für Außenangelegenheiten. Die Bewegung GenZ 212, die erst kürzlich gegründet wurde, forderte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zudem den Rücktritt der Regierung. (Quelle: beninwebtv)

Gabun: Staatliche Ausgaben steigen 2024 um 20,9 % Laut den jüngsten Daten der Direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor (DGCPT), veröffentlicht von der Agence gabonaise de presse (AGP), sind die öffentlichen Ausgaben in Gabun deutlich gestiegen. Im Jahr 2024 erreichten sie 3.364,7 Milliarden CFA-Francs – ein Anstieg von 20,9 % im Vergleich zum Vorjahr. Diese Entwicklung ist vor allem auf eine Verdoppelung der Investitionen zurückzuführen, die um 98,2 % zunahmen. Die Investitionsausgaben stiegen von 267,2 Milliarden CFA im Jahr 2023 auf 529,6 Milliarden CFA im Jahr 2024. Die Mittel fließen hauptsächlich in Straßen-, Immobilien-, Sozial- und Energieinfrastrukturprojekte, die überwiegend aus eigenen Staatsmitteln finanziert werden. (Quelle: AGP)

Senegal: Eurobond 2028 steigt nach IWF-Ankündigung zur „versteckten Schuldenaffäre“ Die Finanzmärkte reagierten positiv auf die Ankündigung des Internationalen Währungsfonds (IWF), der für Freitag, den 3. Oktober, die Prüfung der Haushaltsfehlmeldung des Senegal auf die Tagesordnung seines Verwaltungsrats gesetzt hat. Dies gilt als Signal gegen eine vorzeitige Rückzahlung und eröffnet den Weg zu einem neuen Abkommen. Der senegalesische Eurobond 2028 (Kupon 4,75 %) legte am Freitag, dem 3. Oktober 2025, an der Frankfurter Börse sprunghaft zu. Der Kurs stieg um +3,24 % in einer einzigen Sitzung auf 90,15 – ein Plus von fast 17 % seit dem Tiefststand am 10. Juli. Diese Dynamik zeigt das wiedergewonnene Vertrauen der Investoren nach Monaten des Zweifels im Zusammenhang mit der sogenannten „Misreporting“-Affäre (Falschdeklaration der öffentlichen Schulden). (Quelle: Agence Ecofin)

Mauretanien: Notfallhilfe der Afrikanischen Entwicklungsbank für malische Flüchtlinge Die Afrikanische Entwicklungsbank (AfDB) hat kürzlich eine Nothilfe in Höhe von 500.000 US-Dollar für Mauretanien genehmigt, um malischen Flüchtlingen und den aufnehmenden Gemeinden zu helfen. Diese Mittel sollen insbesondere die dringendsten Bedürfnisse im Bereich Wasser, Hygiene und sanitäre Versorgung der Flüchtlinge, Rückkehrer und Gastgemeinden in der Region Hodh El Charqui decken – einer der verletzlichsten Regionen des Landes. Etwa 36.000 Menschen, darunter mehr als die Hälfte Frauen und Kinder, die sich in 18 Ortschaften der Moughataas von Adel-Bagrou, Timbédra, Djigueni und Amourj niedergelassen haben, werden von dieser Unterstützung profitieren.

