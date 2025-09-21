Afrika-Kurznachrichten vom 21.09.2025

Guinea: Referendum unter Sicherheitskontrolle und regionaler Beobachtung Das Ministerium für Territorialverwaltung und Dezentralisierung (MATD) von Guinea hat jeglichen Verkehr auf dem gesamten Staatsgebiet an diesem Sonntag, dem 21. September, dem Tag des Verfassungsreferendums, verboten, während die Wirtschaftsgemeinschaft Westafrikanischer Staaten (Cédéao/ECOWAS) eine technische Mission entsandt hat, um die Abstimmung zu überwachen.

Die von Minister Ibrahima Kalil Condé unterzeichnete Anordnung macht die Maßnahme von 6:00 bis 18:00 Uhr wirksam und betrifft alle Kraftfahrzeuge, Motorräder und Dreiräder. Ziel ist es, einen reibungslosen Ablauf der Abstimmung zu gewährleisten und die öffentliche Sicherheit zu stärken. Nur Fahrzeuge der Verteidigungs- und Sicherheitskräfte, Krankenwagen und Rettungsfahrzeuge sind ausgenommen. Ausnahmepässe können vom Poste de Commandement Opérationnel de Sécurité Intérieure (PCO-S.I), der für die strikte Durchsetzung dieser Entscheidung verantwortlich ist, ausgestellt werden. (Quelle: apanews)

Madagaskar: Welle der Empörung nach der Verhaftung zweier Stadträte von Antananarivo In Madagaskar wurden die beiden gewählten Volksvertreter Alban „Babà“ Rakotoarisoa und Clémence Raharinirina am Freitag, dem 19. September, nach einer vom Senat eingereichten Beschwerde unter gerichtliche Aufsicht gestellt. Ihre Festnahme, die von zivilgesellschaftlichen Organisationen als willkürlich angesehen wird, entfacht erneut die Debatte über die Meinungsfreiheit und die Repression von Protesten.

Am Donnerstag gingen Alban „Babà“ Rakotoarisoa und Clémence Raharinirina, Oppositionsvertreter im Stadtrat der Hauptstadt, mit gelben Kanistern und Solarlampen vor den Senat. Sie forderten die Parlamentarier auf, ihrer Verantwortung angesichts der für die Bevölkerung unerträglich gewordenen Wasser- und Stromausfälle gerecht zu werden. (Quelle: RFI)

IAEO: Togo tritt dem Entscheidungsgremium für Atomenergie bei Togo wurde am Freitag in den Gouverneursrat der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEO) gewählt, anlässlich der 69. Generalversammlung, die in Wien (Österreich), dem Sitz der Agentur, stattfand. Das Land wird neben Staaten wie Saudi-Arabien, Portugal, Rumänien und Jordanien vertreten sein. Der togolesische Außenminister Robert Dussey begrüßte diese Wahl und dankte den Ländern, die die Kandidatur Togos unterstützt haben. (Quelle: togonews)

Ein Journalist des flämischen öffentlich-rechtlichen Senders vom Aufenthalt in Ruanda ausgeschlossen Der Afrika-Experte Stijn Vercruysse hatte in der Vergangenheit kritische Reportagen über das Land unter der autoritären Führung von Präsident Paul Kagame gemacht. Stijn Vercruysse wird nicht über die Radsport-Weltmeisterschaften berichten, die vom Sonntag, dem 21. September, bis Sonntag, dem 28. September, in Ruanda stattfinden. Der Journalist der Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie (VRT), des flämischen öffentlich-rechtlichen Radio- und Fernsehsenders, wurde daran gehindert, in ein Flugzeug der Brussels Airlines mit Ziel Kigali einzusteigen, nachdem die ruandischen Behörden ein Einreiseverbot gegen ihn ausgesprochen hatten. (Quelle: Le Monde Afrique)

Offizieller Beitritt der Westafrikanischen Entwicklungsbank (BOAD) zur Globalen Allianz gegen Hunger und Armut Die BOAD ist offiziell der Globalen Allianz gegen Hunger und Armut beigetreten, einer internationalen Koalition, die auf dem G20-Gipfel 2024 ins Leben gerufen wurde. Dieser Beitritt, der am 15. September offiziell wurde, ermöglicht es der westafrikanischen Entwicklungsbank, zu dem ehrgeizigen Ziel beizutragen, bis 2030 500 Millionen Menschen von Geldtransferprogrammen profitieren zu lassen.

Die BOAD ist die gemeinsame Entwicklungsfinanzierungsinstitution der Staaten der Westafrikanischen Wirtschafts- und Währungsunion (UEMOA), die das Ziel hat, die ausgewogene Entwicklung der Mitgliedsstaaten zu fördern und die wirtschaftliche Integration Westafrikas durch die Finanzierung vorrangiger Entwicklungsprojekte zu verwirklichen. (Quelle: Afrik.com)

Die Kenianerin Beatrice Chebet, Königin des 5.000-Meter-Laufs Bereits über 10.000 m in Tokio gekrönt, wurde die Kenianerin Beatrice Chebet am Samstagabend in 14:54,36 Weltmeisterin über 5.000 m und erreichte damit das erste 5.000–10.000-m-Double seit 2011. Die Olympiasiegerin und Rekordhalterin über 5.000 m (13:58,06) verwies ihre Landsfrau Faith Kipyegon, amtierende Weltmeisterin (14:05,07), und die Italienerin Nadia Battocletti, Vizeweltmeisterin und Olympiazweite über 10.000 m (14:55,42), auf die Plätze. (Quelle: Beninwebtv)

Südafrika: Demonstration gegen Migrationsabkommen zwischen Washington und Eswatini Aus Protest gegen das Migrationsabkommen zwischen ihrem Land und den USA gingen pro-demokratische Demonstranten aus Eswatini am Freitag vor der US-Botschaft in Pretoria, Südafrika, auf die Straße. Sie lehnen es ab, dass ihr Land Migranten aufnimmt, die aus den Vereinigten Staaten ausgewiesen wurden. Auch das von Washington im Rahmen dieses Abkommens zugesagte Geld sorgt für Unmut. (Quelle: Africanews)

Eliminierung des Trachoms im Senegal: Gesundheitsministerium feiert Sieg Dr. Samba Cor Sarr, Kabinettsdirektor des Ministers für Gesundheit und öffentliche Hygiene, zeigte sich erfreut über die Maßnahmen, die in 24 Gesundheitsdistrikten durchgeführt wurden und die seit dem 15. Juli zur Beseitigung des Trachoms im Senegal geführt haben. Er äußerte sich vorgestern in Dakar bei der offiziellen Zeremonie zur Eliminierung des Trachoms.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) bestätigte die Eliminierung des Trachoms im Senegal am Dienstag, dem 15. Juli 2025. Damit verlässt das Land die Rote Liste der von dieser Krankheit betroffenen Länder. Trachom ist eine Augenerkrankung, die durch das Bakterium Chlamydia trachomatis verursacht wird. Es ist die weltweit führende infektiöse Ursache für Blindheit.

Laut dem Kabinettsdirektor des Ministers für Gesundheit und öffentliche Hygiene, Dr. Samba Cor Sarr, hatten die Maßnahmen in 24 Gesundheitsdistrikten, die 2,8 Millionen Senegalesen abdeckten, nicht nur einen entscheidenden Einfluss auf die Beseitigung der Krankheit, sondern auch auf die signifikante Verringerung vermeidbarer Blindheit im gesamten Staatsgebiet. (Quelle: Le Soleil)

Gabun: Libreville, Gastgeber des 1. Afrikanischen Urologiekongresses am 6. und 7. Oktober 2025 Das Universitätsklinikum von Libreville (CHUL) kündigte die Teilnahme seiner Ärzte am 1. Kongress der Afrikanischen Gesellschaft für Urologie (SAUGURE) an, der vom 6. bis 7. Oktober 2025 im Hôtel Boulevard Acaé in Libreville stattfinden wird. Die Veranstaltung, die mit dem 2. Tag der Urologie Zentralafrikas gekoppelt ist, ist eine Premiere in der Region und verspricht ein wichtiges wissenschaftliches Treffen zu werden.

Diese Zusammenkunft wird Experten aus mehreren afrikanischen Ländern vereinen, um über neue medizinische Fortschritte zu diskutieren, klinische Erfahrungen auszutauschen und Innovationen in der Behandlung urologischer Erkrankungen hervorzuheben. Sie wird auch die Gelegenheit bieten, die Zusammenarbeit zwischen Praktikern der Subregion zu stärken und die medizinischen Praktiken rund um gemeinsame Problemstellungen zu harmonisieren. (Quelle: GabonMediaTime)

Marokko führt für viele Länder eine Visumspflicht ein Im Hinblick auf die Organisation des Afrika-Cups der Nationen (CAN 2025) hat Marokko beschlossen, ein temporäres Visum namens E-Visa Special CAN (AEVM) für die teilnehmenden Länder einzuführen, einschließlich Länder, die normalerweise von der Visumspflicht befreit sind, wie etwa Tunesien.

Diese außergewöhnliche Maßnahme tritt vom 25. September 2025 bis zum 26. Januar 2026 in Kraft. Ziel: den massiven Zustrom von Fans für die 35. Ausgabe des Afrika-Cups der Nationen (CAN 2025), den Marokko vom 21. Dezember 2025 bis zum 18. Januar 2026 ausrichtet, zu überwachen und die Sicherheitssysteme zu verstärken. Das elektronische Visum soll eine bessere Überwachung der Einreisen ins Land ermöglichen und einen reibungslosen Ablauf des Wettbewerbs gewährleisten, so die marokkanischen Behörden. (Quelle: marocpresse)

Quelle: allafrica.com)