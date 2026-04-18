DAS-Afrika-Pressespiegel KW 16/2026: Die Kunst der Verhandlung

Diese Woche im DAS-Pressespiegel: In Berlin findet die dritte Internationale Sudankonferenz statt, Benin wählt einen neuen Präsidenten, Deutschland und Südafrika vertiefen ihre Partnerschaft und in Côte d’Ivoire endet die Abidjan Art Week.

Sondermeldung: Dritte Internationale Sudankonferenz in Berlin Am Mittwoch fand die dritte Internationale Sudankonferenz in Berlin statt. Dabei wurden humanitäre Hilfszusagen in Höhe von insgesamt über 1,5 Milliarden Euro gemacht. Deutschland sicherte für das laufende Jahr 232 Millionen Euro zu – davon 212 Millionen Euro aus dem Etat des Auswärtigen Amts und 20 Millionen Euro aus dem des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Auch die Europäische Kommission kündigte Mittel in Höhe von 360,8 Millionen Euro an, weitere rund 219 Millionen Euro sollen von EU-Mitgliedstaaten bereitgestellt werden. Das Vereinigte Königreich stellte ebenfalls zusätzliche Hilfen von rund 168 Millionen Euro in Aussicht. Neben den finanziellen Zusagen wurde insbesondere die Forderung nach einem sofortigen Waffenstillstand im Sudan bekräftigt.

Ausgerichtet wurde die Konferenz von der Bundesregierung gemeinsam mit Frankreich, den USA, dem Vereinigten Königreich, der Afrikanischen Union (AU) und der Europäischen Union (EU). Insgesamt nahmen Vertreterinnen und Vertreter aus 55 Staaten sowie internationalen Organisationen und der sudanesischen Zivilgesellschaft teil. Die Konferenz fand anlässlich des dritten Jahrestages des Ausbruchs des Bürgerkriegs im Sudan statt. Am 15. April 2023 eskalierte der Machtkampf zwischen de-facto-Staatschef und Oberbefehlshaber der Sudanese Armed Forces (SAF), Abdel Fattah Burhan, und seinem ehemaligen Stellvertreter sowie Anführer der Rapid Support Forces (RSF), Mohammed Hamdan Daglo (Pressespiegel KW 16/2023), in dessen Folge bereits über 12 Millionen Menschen vertrieben wurden; rund 33 Millionen Menschen sind auf Hilfe angewiesen. Bundeskanzler Friedrich Merz bezeichnete die Lage bei einem Gespräch mit AU-Kommissionschef Mahmoud Ali Youssouf am Dienstag als die größte humanitäre Krise der Gegenwart, die allerdings zu selten im Blickfeld der öffentlichen Wahrnehmung stehe.

Präsidentschaftswahlen in Benin Am Donnerstag verkündete Benins Verfassungsgericht die vorläufigen Ergebnisse der Präsidentschaftswahl vom Sonntag. Demnach konnte sich Wirtschafts- und Finanzminister Romuald Wadagni, der von der Regierungskoalition unterstützt wurde, 94,05 % der Stimmen sichern …

Deutschland und Südafrika vertiefen Partnerschaft Am Montag unterzeichneten Außenminister Johann Wadephul und sein südafrikanischer Amtskollege Ronald Lamola einen 15-Punkte-Aktionsplan in Berlin und verkündeten darin den Ausbau der Beziehungen zu einer strategischen Partnerschaft …

Und sonst? Am Sonntag endete die dritte Ausgabe der Abidjan Art Week in der ivorischen Hauptstadt. An dem mehrtägigen Festival nahmen renommierte Galerien wie die Galerie Cécile Fakhoury und die Fondation Donwahi teil, wobei sich die Zahl der teilnehmenden Institutionen zu den Vorjahren verdoppelt hat …

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