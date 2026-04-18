CAN 2025, Urteil des Internationalen Sportgerichtshofs (TAS): Pokal an Senegal, Titel an Marokko

Der Streit zwischen Senegal und Marokko rund um den Afrika-Cup (Coupe d’Afrique des Nations) verstrickt sich in einen Rechtskonflikt mit bislang beispiellosen Auswirkungen. Da vor dem Tribunal arbitral du sport (TAS) kein beschleunigtes Verfahren durchgeführt wird, könnte die Klärung dieses heiklen Falls mehrere Monate dauern. Damit bleibt die Unsicherheit über den wahren Champion bestehen.

Einige Wochen nach der Anrufung des TAS nimmt die Auseinandersetzung zwischen Senegal und Marokko eine entscheidende Wendung. Das in Lausanne ansässige Gericht wird den Fall nicht im Eilverfahren behandeln, wodurch sich die endgültige Entscheidung auf einen späteren Zeitpunkt verschiebt – vermutlich erst nach der nächsten FIFA-Weltmeisterschaft. Diese Verzögerung verlängert die ohnehin belastende Unsicherheit über den Ausgang des umstrittenen Spiels und damit auch über die offizielle Vergabe des kontinentalen Titels.

Auslöser dieses Rechtsstreits war eine umstrittene Entscheidung des Disziplinarausschusses der Confédération africaine de football (CAF), der den ursprünglich Senegal zugesprochenen Sieg aberkannte und stattdessen Marokko zusprach. Die senegalesische Fußballföderation focht diese Entscheidung an und zog vor den TAS. In Dakar hoffte man auf eine schnelle Revision des Urteils – doch das Ausbleiben eines beschleunigten Verfahrens hat die Erwartungen von Verantwortlichen und Fans gleichermaßen durchkreuzt.

Ein Gerichtsverfahren, das sich über Monate hinzieht

Nach übereinstimmenden Quellen, darunter Experten für Sportrecht, könnte das reguläre Verfahren in diesem Fall neun bis zwölf Monate dauern. Eine besonders lange Zeitspanne in einer Sportwelt, die von dicht getakteten Wettbewerben und unmittelbaren Entscheidungen geprägt ist. Diese Dauer erklärt sich vor allem durch die Komplexität der juristischen Argumente beider Seiten sowie durch die Notwendigkeit, ein faires Urteil sicherzustellen.

Marokko lehnt ein beschleunigtes Verfahren ab. Rabat bevorzugt eine reguläre Behandlung, um mehr Zeit für die Vorbereitung der Verteidigung, das Sammeln von Beweisen und die Stärkung der eigenen Position zu haben. Dieses Vorgehen ist in internationalen Streitfällen üblich und soll die Erfolgschancen vor einem für seine Strenge bekannten Gericht maximieren.

Eine doppelte Realität, die die CAN erschüttert

Diese Situation hat zu einem bislang einzigartigen Szenario in der Geschichte des Afrika-Cups geführt. Einerseits befindet sich der Pokal physisch in Dakar – als Symbol eines vom Senegal beanspruchten Sieges. Andererseits wird Marokko von den zuständigen Instanzen weiterhin offiziell als Afrikameister anerkannt, insbesondere in offiziellen Dokumenten und internationalen Ranglisten.

Diese doppelte Realität sorgt für beispiellose Verwirrung bei Fans, Beobachtern und Partnern des afrikanischen Fußballs. Sie wirft zudem Fragen zur Glaubwürdigkeit kontinentaler Wettbewerbe und zur Fähigkeit der Institutionen auf, Streitfälle effektiv zu lösen. In einer Phase, in der der afrikanische Fußball seine Attraktivität weltweit stärken möchte, kommt dieser Fall zu einem besonders sensiblen Zeitpunkt.

Das Urteil des TAS wird mit Spannung erwartet

Senegal, Titelverteidiger der letzten Ausgabe, will seine Ehre verteidigen und das anerkannt bekommen, was es als legitimen Sieg betrachtet. Marokko hingegen bemüht sich, seinen Status zu wahren und jede Infragestellung seiner Titelbilanz zu vermeiden. Der TAS, oft als höchste Instanz des Weltsports angesehen, spielt in solchen Konflikten eine entscheidende Rolle. Mit Sitz in der Schweiz wird er regelmäßig angerufen, um komplexe Streitfälle zwischen Verbänden, Vereinen oder Spielern zu entscheiden. Sein Ruf gründet auf Unabhängigkeit und der Qualität seiner Urteile – auch wenn die Dauer der Verfahren mitunter kritisiert wird.

Der afrikanische Fußball befindet sich derzeit in einer Grauzone, in der zwei Wahrheiten nebeneinander existieren. Dieser Zustand könnte bis zu einem Jahr andauern – und befeuert weiterhin Debatten und Spekulationen.

(Quelle: afrik.com)