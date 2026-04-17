Südafrika: Ramaphosas Wahl für den US-Botschafter löst neue politische Spannungen angesichts der Apartheid-Vergangenheit aus

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Die diplomatische Landschaft Südafrikas ist in eine Kontroverse geraten, nachdem Präsident Cyril Ramaphosa Berichten zufolge Roelf Meyer zum Botschafter in den Vereinigten Staaten ernannt hat. Meyers Ernennung hat heftige politische Gegenreaktionen ausgelöst und die Debatte über das Erbe der Apartheid erneut entfacht.

Die Oppositionspartei Economic Freedom Fighters (EFF) hat die Entscheidung entschieden zurückgewiesen und die Ernennung als „nicht nur politisch unsensibel, sondern … eine bewusste Beleidigung unseres demokratischen Kampfes“ bezeichnet.

Die Partei argumentierte, dass Meyers frühere Rolle in der Apartheidregierung die Werte des südafrikanischen Übergangs nach 1994 untergrabe.

Meyer, ein ehemaliger hochrangiger Vertreter der National Party, bekleidete während der Apartheid mehrere Positionen, darunter auch innerhalb des Sicherheitsapparates.

Obwohl er später an den Verhandlungen zur Einführung der Demokratie beteiligt war, betont die EFF, dass „seine Beteiligung am Übergangsprozess … nicht dazu genutzt werden kann, seine frühere Rolle bei der Aufrechterhaltung der Apartheid zu beschönigen oder auszulöschen.“

Die Kontroverse folgt zudem auf einen diplomatischen Streit, bei dem sowohl Südafrika als auch die Vereinigten Staaten ihre Botschafter zurückriefen – ein Zeichen angespannter Beziehungen.

Südafrika zog seinen Gesandten in Washington, Ebrahim Rasool, ab, während die USA ihren Botschafter in Pretoria, Reuben Brigety, nach Meinungsverschiedenheiten über die Außenpolitik und Südafrikas globale Ausrichtung abzogen.

Die USA unternahmen später Schritte zur Wiederherstellung einer vollständigen diplomatischen Vertretung, indem Präsident Donald Trump Leo Brent Bozell III als Botschafter in Südafrika nominierte.

Dieser Schritt schuf eine diplomatische Lücke, wobei Analysten die neue Ernennung als Teil von Bemühungen sehen, die Beziehungen zwischen beiden Ländern neu auszurichten.

Spannungen um das historische Erbe prägen diplomatische Entscheidung

Die EFF lehnt die Ernennung entschieden ab und verweist auf Meyers Rolle in der Apartheidregierung, die im Widerspruch zu den Werten des Südafrika nach 1994 stehe.

Die Gegenreaktion spiegelt tiefere Spannungen darüber wider, wie das demokratische Südafrika mit Persönlichkeiten umgeht, die mit dem früheren Regime verbunden sind.

Unter Berufung auf das Erbe von Chris Hani warnte die EFF vor einer aus ihrer Sicht stattfindenden „Rehabilitierung“ von Funktionären der Apartheidzeit. Die Beförderung solcher Personen sei „zutiefst beleidigend“ und widerspreche den Idealen des Befreiungskampfes. Die Partei kritisierte auch den Zeitpunkt der Ernennung und verwies darauf, dass sie in eine Phase falle, in der das Land des Attentats auf Hani gedenkt. Dies sei Ausdruck „einer Regierung, die den revolutionären Charakter unseres Kampfes aufgegeben hat“.

Außenpolitische Bedenken und politische Signalwirkung

Über die Innenpolitik hinaus verknüpfte die EFF die Entscheidung mit der außenpolitischen Ausrichtung Südafrikas, insbesondere mit den Beziehungen zu den Vereinigten Staaten unter Präsident Donald Trump. Die Partei erklärte, die Ernennung zeige „eine gefährliche Bereitschaft … weißen Machtstrukturen zu gefallen“ und wies die Darstellung zurück, sie stehe für Stabilität oder Erfahrung.

Die Regierung hat bislang nicht ausführlich öffentlich auf die Kritik reagiert, doch Ernennungen von Botschaftern werden üblicherweise mit Erfahrung und diplomatischer Kompetenz begründet. Unterstützer Meyers verweisen häufig auf seine Rolle im Übergangsprozess als Beleg für seine Fähigkeit, komplexe politische Situationen zu meistern.

Während die Debatte an Intensität gewinnt, unterstreicht die Kontroverse anhaltende Spaltungen über Südafrikas Vergangenheit und wirft grundsätzliche Fragen darüber auf, wie das Land historische Verantwortung mit pragmatischer Diplomatie in Einklang bringt. (Quelle: businessinsider.africa)