Afrika – Kurznachrichten

Fast 8,27 Millionen Fälle von COVID-19 auf dem afrikanischen Kontinent, laut CDC Africa: Am Sonntagnachmittag erreichte die Gesamtzahl der bestätigten COVID-19-Fälle in Afrika 8.268.818, teilte das Afrikanische Zentrum für Krankheitskontrolle und Prävention (CDC Africa) mit. Laut CDC Africa beläuft sich die Gesamtzahl der Todesfälle im Zusammenhang mit der Pandemie nun auf 209.747. Bis heute sind 7.592.475 Patienten auf dem Kontinent von der Krankheit genesen.

Äthiopien will Botschaft in Kairo aus wirtschaftlichen Gründen schließen, sagt der äthiopische Botschafter: Die äthiopische Botschaft in Kairo wird ihre Aktivitäten in Ägypten ab Oktober aus wirtschaftlichen Gründen für drei bis sechs Monate aussetzen, kündigte der äthiopische Botschafter in Ägypten Markos Tekle Rike an.

Kamerun: Drei getötete Boko-Haram-Kämpfer und drei verwundete Soldaten bei einem Angriff. Mindestens drei Kämpfer der Terrorgruppe Boko Haram wurden am Samstag getötet, nachdem sie versucht hatten, einen Ort in Kameruns äußerster Nordregion zu überfallen, wie lokale und Sicherheitskreise am Sonntag mitteilten. Drei Angehörige der Regierungstruppen wurden ebenfalls verwundet, als sie den Angriff am Samstagabend in der Ortschaft Sagme in der Region abwehrten, so ein Militärbeamter, der anonym bleiben wollte.

Simbabwe erhält neue Charge des Impfstoffs COVID-19 aus China: Simbabwe erhielt am Sonntag die vierte Charge des von Sinopharm entwickelten und von China gespendeten Impfstoffs COVID-19. Der chinesische Botschafter in Simbabwe, Guo Shaochun, übergab die Dosen offiziell am Robert Gabriel Mugabe International Airport in Harare an den simbabwischen Vizepräsidenten Constantino Chiwenga, der auch Minister für Gesundheit und Kinderangelegenheiten des Landes ist.