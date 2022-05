Afrika-Lese-/Audiotipp/DLF: Medienkritik – Kaum Berichterstattung über den Sahel-Einsatz der Bundeswehr

Über den Einsatz der Bundeswehr in der Sahel-Region berichten Medien nur wenig und viel zu oberflächlich, kritisierte Afrika-Journalist Lutz Mükke im Dlf. Dabei trügen sie gerade beim Thema Kriegseinsätze große Verantwortung. Öffentliche Meinungsbildung beeinflusse schließlich politische Entscheidungen.

Deutschland unterstützt die Sahelregion im Norden Afrikas seit Jahren. Die Bundeswehr engagiert sich in den dortigen G5-Staaten Mauretanien, Mali, Burkina Faso, Niger und dem Tschad. Im Mai will der Bundestag darüber entscheiden, ob der Einsatz der Bundeswehr in der Sahel-Zone fortgesetzt werden soll oder nicht.

Wie wichtig und weitreichend diese Entscheidung sein wird, ist vielen Menschen hierzulande allerdings kaum bewusst. Afrika als Thema findet in den Medien kaum statt. Und das nicht erst durch die Wucht der Berichterstattung seit dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs. Schon zuvor taugte das sogenannte Sahel-Mandat der Bundeswehr offenbar nur selten für längere Berichte.

