Kinshasa – Menschenrechtler berichten über ein Massaker an Zivilisten in der Demokratischen Republik Kongo. Das berichteten Kathpress und katholische Nachrichtenagentur am Samstag.

Bei den Tätern soll es sich um die Rebellengruppe M23 handeln, die trotz einer jüngst ausgerufenen Waffenruhe Angriffe auf andere bewaffnete Gruppen und die Armee fortsetze, teilte Amnesty International am Wochenende mit. Die Organisation spricht von Dutzenden Getöteten und Massenhinrichtungen.

