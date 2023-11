Afrika-Lesetipp/DLF Nova: „Der Westen redet, China investiert“

China investiert viel in Afrika. Dabei geht es nicht nur um Rohstoffe und Handelsabkommen, sondern auch um „Soft Power“. Wie wird Chinas Einfluss in den afrikanischen Staaten selbst wahrgenommen, und was bedeutet das für uns? Ein Vortrag der Politikwissenschaftlerin Genia Kostka.

In afrikanischen Medien gebe es einen beliebten Spruch, sagt Genia Kostka: „Der Westen redet, China investiert“. Genia Kostka ist Politikwissenschaftlerin und forscht zu Chinas Politik- und Wirtschaftsbeziehungen mit Afrika. In ihrem Vortrag erzählt sie, auf welche Weise China in verschiedenen Ländern Afrikas investiert und wie dieses Engagement von den Bürger*innen dort wahrgenommen wird.

Lesen Sie HIER weiter.