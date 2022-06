Afrika-Lesetipp/euractiv: Wagner in Libyen – Chef der russischen Söldnertruppe verliert Klage gegen EU-Sanktionen

Der Europäische Gerichtshof hat in dieser Woche den Versuch des Finanziers der russischen Söldnerfirma Gruppe Wagner abgelehnt, von einer EU-Sanktionsliste gestrichen zu werden.

In einem Urteil vom Mittwoch stellte das EU-Gericht in Luxemburg fest, dass die 2020 von der EU gegen Jewgeni Prigoschin verhängten Sanktionen wegen seiner Beteiligung an der Finanzierung von Söldnern der russischen Gruppe Wagner, die in Libyen Menschenrechtsverletzungen begangen haben, rechtlich einwandfrei sind, und berief sich dabei auf „spezifische, präzise und schlüssige Beweise“.

Die EU hatte sein Vermögen in der EU eingefroren und ihn auf eine schwarze Visaliste gesetzt.

Die Truppen der Gruppe Wagner haben für den im Osten des Landes ansässigen Rebellenführer General Khalifa Haftar gekämpft, dessen Libysche Nationale Armee während eines Großteils des letzten Jahrzehnts einen Bürgerkrieg gegen die von der UN unterstützte Regierung in Tripolis geführt hat.

