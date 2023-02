Afrika-Lesetipp/NZZ: Spanien und Marokko besiegeln das Ende der diplomatischen Krise

Streit um Migranten, Fischereirechte und die spanischen Enklaven auf marokkanischem Territorium belasteten die bilateralen Beziehungen. Nun leitet eine pragmatische Kehrtwende Madrids in der Maghreb-Politik eine neue Phase ein.

In den Beziehungen der Europäischen Union zu Marokko spielt Spanien derzeit ganz bewusst eine Sonderrolle. Während die europäischen Institutionen das Alawitenreich für seine unrühmliche Rolle im «Katar-Gate», dem Korruptionsskandal im EU-Parlament, ins Visier nehmen und offizielle Reisen dorthin storniert haben, feiert Spanien in diesen Tagen einen Gipfel mit dem südlichen Nachbarn. Am Mittwochabend traf Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez mit mehr als der Hälfte seines Kabinetts in der marokkanischen Hauptstadt Rabat ein. Es ist der erste Gipfel seit 2015, und Madrid ist viel daran gelegen, die Zusammenarbeit mit Marokko zu intensivieren.

Lesen Sie HIER den Beitrag der NZZ.

(Grafik: Fosphatic-Duke/Pixabay)