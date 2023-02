Afrikanischer Thinktank: „Kinderausbeutung im Bergbau in der DR Kongo ist nur Spitze des Eisbergs“

Die Ausbeutung von Kindern im Bergbau und in der mineralgewinnenden Industrie in der Demokratischen Republik Kongo ist nur die Spitze des Eisbergs bei der Ausbeutung der natürlichen Ressourcen des Landes und hat zu Korruption, Armut und Menschenrechtsverletzungen geführt, so dass die DR Kongo trotz der großen Nachfrage nach ihren natürlichen Ressourcen zu den ärmsten Ländern der Welt gehört.

„Die Ausbeutung von Kindern ist eine klare Menschenrechtsverletzung, und die Verantwortlichen müssen zur Rechenschaft gezogen werden. Westliche Unternehmen an der Spitze der Lieferkette unternehmen zu wenig, um gegen Ausbeutung, Menschenrechtsverletzungen und Korruption im Bergbau vorzugehen, und das muss sich ändern, wenn die Demokratische Republik Kongo von ihren eigenen natürlichen Ressourcen profitieren soll“, sagt Professor Lee Marler, Mitbegründer und Direktor des South African Regional Centre of Excellence (SARCOE).

„Es ist einfach nicht hinnehmbar, dass Technologieunternehmen weiterhin Produkte wie wiederaufladbare Batterien kaufen, ohne dass eine vollständige Rückverfolgbarkeit bis zur Quelle der Rohstoffe gewährleistet ist, die eine ethische Behandlung von Menschen und Nationen garantiert.“

Im Jahr 2007 unterzeichneten China und die Demokratische Republik Kongo das Abkommen „Infrastructure for Minerals“ im Wert von 6 Milliarden Dollar. Chinesische Kreditgeber versprachen, im Gegenzug für die Gewinne aus den Kupfer- und Kobaltminen von Sicomines wichtige Infrastrukturen zu bauen. Aufgrund der hohen Verschuldung der Demokratischen Republik Kongo und der Tatsache, dass das gesamte BIP des Landes nur 14,5 Mrd. USD beträgt, wurde das Projekt damals als sehr riskant eingestuft. Dieses Projekt sowie zahlreiche andere Infrastrukturprojekte haben sich lange verzögert.

Es gibt Vorwürfe, dass Gelder aus diesem Projekt, das als „Geschäft des Jahrhunderts“ bezeichnet wird, in die Taschen chinesischer Agenten und des ehemaligen Präsidenten Joseph Kabila und seiner Familie geflossen sind.

Die DRK ist reich an Kobalt, Kupfer, Gold, Coltan und Diamanten. Dieser Reichtum wird von einheimischen Arbeitskräften abgebaut, von denen etwa 40.000 Kinder sein sollen. 70 % des weltweiten Kobaltabbaus findet in der DRK statt. Nur 20 % des Kobaltabbaus entfallen auf kleine, handwerklich arbeitende Bergleute, der Rest wird von ausländischen Unternehmen betrieben. Über 70 % der Minen in der Demokratischen Republik Kongo sind inzwischen in chinesischem Besitz. Die chinesische Akkuindustrie deckt rund 60 % der weltweiten Nachfrage ab.

Die Nachfrage nach Mobiltelefonen und anderen technischen Produkten im Westen hat die Nachfrage nach Kobalt und anderen Mineralien und Metallen in der DRK in die Höhe getrieben. Dies führte zur Gründung von „Cobalt for Development“ (Kobalt für Entwicklung), die von globalen Großtechnologieunternehmen wie Samsung Electronics, BASF und der BMW Group ins Leben gerufen wurde, sowie zur „Cobalt Alliance“, zu deren Mitgliedern Tesla zählt.

Ziel dieser Organisationen ist es, den handwerklichen Kleinbergbau zu unterstützen und ihn durch die Einführung ethischer und sicherer Praktiken für die Bergleute nachhaltiger zu machen. Da jedoch 70 % der Minen unter chinesischer Kontrolle stehen und der durch den Bergbau erwirtschaftete Reichtum aus der Demokratischen Republik Kongo abgezogen wird, ist es unwahrscheinlich, dass die Aktivitäten dieser Organisationen die wahren Probleme lösen.

Westliche Technologieunternehmen müssen sich mit den Aktivitäten ausländischer Unternehmen, die in der DRK tätig sind, insbesondere chinesischer Firmen, auseinandersetzen und Maßnahmen ergreifen, die höchste Erwartungen an die ethische Behandlung ausländischer Nationen und Handelspartner, Garantien für die ordnungsgemäße Anwendung der internationalen Menschenrechtsgesetze und einen fairen Handel erfordern.

Professor Lee Marler: „In der globalen Lieferkette ist kein Platz für Korruption, Menschenrechtsverletzungen oder die Ausplünderung des Vermögens eines Landes. Technologieunternehmen und alle Parteien in der globalen Lieferkette müssen aufstehen und Verantwortung für Veränderungen übernehmen.“ (SARCOE)