Afrika-Lesetipp/srf.ch: Der Staat schaut ins Schlafzimmer – wie Uganda Bürger bespitzelt

Günstige Technologie erleichtert die Überwachung in Afrika. Den staatlichen Spionen sind kaum Grenzen gesetzt. Die Menschenrechte bleiben auf der Strecke.

In Uganda findet das Leben auf der Straße statt. Und auf der gigantischen Videowand in der nationalen Überwachungszentrale der Polizei. Die Wand zeigt in Echtzeit wechselnde Straßenszenen aus dem ganzen Land.

«Unsere Zentrale ist hochmodern», erklärt Yusuf Sewanyana stolz. Laut dem Informatikdirektor der Polizei sorgen 5500 staatliche Kameras in Uganda für Sicherheit. Die Infrastruktur kommt aus chinesischer Hand, vom Technologiekonzern Huawei.

