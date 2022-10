In Ulm ist am Freitag der Rudolf-Duala-Manga-Bell-Platz eingeweiht worden. Manga Bell war König in Kamerun, in seiner Heimat gilt er als Volksheld. Im 19. Jahrhundert lebte er auch in Ulm und Aalen.

Zu der Einweihung des Platzes ist König Jean-Yves Eboumbou Douala Bell angereist, ebenso wie Familienangehörige und weitere Volksvertreter aus Kamerun.

