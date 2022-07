Afrika-Morgenrundblick: Links zu News aus Nordafrika, Ghana, Mali, Zentralafrikanische Republik

Italien, Frankreich, Spanien: Nordafrika-Strategie gesucht – NZZ

«Mare nostrum», das war einmal – die Europäer bekunden Mühe, ihre Interessen in Nordafrika geltend zu machen

Mali: Dschihadisten attackieren eine Kaserne – DW

Die ohnehin kritische Sicherheitslage in Mali spitzt sich zu. Zum ersten Mal wird die größte Militärbasis des Landes attackiert. Und mit diesem Anschlag kommen die Angreifer der Hauptstadt bereits gefährlich nahe.

Deutsche Bahn bekommt Auftrag in Ghana. – SZ

Es fährt ein Zug nach Takoradi: Ghana will nach Jahrzehnten des Verfalls seine Eisenbahnen erneuern. Auch die Deutsche Bahn ist bei einem Milliardenauftrag dabei. Bisher bauten vor allem China und die Türkei neue Strecken in Afrika.

Zentralafrika: Bitcoin – Währung des Volkes? – FR

Die Zentralafrikanische Republik, eines der ärmsten Länder, setzt auf Bitcoin und schafft eine eigene digitale Münze. Dahinter stecken massive politische Interessen.