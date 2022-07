Afrika-Morgenrundblick: Links zu News aus/zu Burkina Faso, Kenia, Libyen, Südafrika, Niger, USA/Afrika, Erdgas/Afrika …

Audiotipp/SWR: Die Hebamme und das Krokodil – Schlingensiefs Operndorf in Burkina Faso

Vor der Präsidentschaftswahl in Kenia: Seltsame Venezolaner am Flughafen – taz

Kenia wählt bald einen neuen Präsidenten. Doch drei kuriose Verhaftungen am Flughafen von Nairobi säen Zweifel am korrekten Wahlablauf.

Kenia: Klimawandel tötet zwanzigmal mehr Elefanten als Wilderei – der Standard.de

Auch für die afrikanischen Elefanten Kenias wird der Klimawandel zur Gefahr. Der illegale Abschuss könnte als größte Bedrohung abgelöst werden.

US-Gericht verurteilt De-Facto-Staatschef Libyens wegen Kriegsverbrechen – Die Welt

Verdächtige nach mutmaßlicher Massenvergewaltigung in Südafrika erschossen – Der Standard.at

Bei einem Raubüberfall auf einen Musikvideo-Dreh sollen mindestens acht Frauen vergewaltigt worden sein. Die Polizei erschoss zwei Verdächtige und verhaftete 65 weitere.

Anti-Terror-Partner Niger: Die paradoxe Frage des Sicherheitsmanagements – tagesschau

Diplomatische Offensive der USA in Afrika – Wiener Zeitung

Erdgas für Europa: Afrikanische Staaten wollen Pipeline bauen – Nau.ch