AFRIKA-Tagespressespiegel vom 1. Juni 2026

Äthiopien: Wähler stimmen bei Parlamentswahlen ab

In Äthiopien werden am Montag rund 50 Millionen Wähler zu den Parlamentswahlen erwartet. Die aus dieser Wahl hervorgehenden Abgeordneten werden anschließend den künftigen Premierminister des Landes wählen. Amtsinhaber Abiy Ahmed, der seit 2018 an der Macht ist, kandidiert für eine weitere Amtszeit.

Seine Partei, die Wohlstandspartei (Prosperity Party), gilt als Favorit. Sie tritt gegen eine Opposition an, die durch interne Konflikte und ethnische Spannungen geschwächt ist. Nach Einschätzung von Analysten könnte diese Wahl „eine der am wenigsten umkämpften der sieben nationalen Wahlen seit Einführung des Mehrparteiensystems in Äthiopien im Jahr 1991“ werden. (Quelle: Africanews)

Botswana: Akinwumi Adesina übernimmt Leitung des nationalen Diamantenfonds

Wenige Monate nach seinem Ausscheiden als Präsident der Afrikanischen Entwicklungsbank (AfDB) beginnt der nigerianische Ökonom Akinwumi Adesina ein neues Kapitel seiner Karriere. Er übernimmt die Leitung eines derzeit im Aufbau befindlichen Diamantenfonds in Botswana. Die von den Behörden in Gaborone bekannt gegebene Ernennung stellt den ehemaligen AfDB-Chef in den Mittelpunkt eines strategischen Projekts zur Stärkung der wirtschaftlichen Widerstandsfähigkeit des größten afrikanischen Diamantenproduzenten. Botswana möchte sein Entwicklungsmodell neu ausrichten. Das Land, das lange als Vorbild für den Umgang mit natürlichen Ressourcen galt, plant ein Finanzinstrument, das die Wirtschaft besser gegen Schwankungen auf dem globalen Diamantenmarkt absichern und gleichzeitig die wirtschaftliche Diversifizierung fördern soll. (Quelle: Fineco)

Afrika: Konflikt um die Straße von Hormus bedroht die Medikamentenversorgung

Afrika ist stark von Importen aus Asien abhängig und erkennt zunehmend, dass geopolitische Krisen in weit entfernten Regionen schnell zu ernsthaften Gesundheitsproblemen auf dem Kontinent führen können. Die Blockade der Straße von Hormus macht die strukturellen Schwächen vieler afrikanischer Staaten deutlich. Während die Aufmerksamkeit häufig auf Energiefragen gerichtet ist, zeichnet sich nun eine weniger sichtbare, aber potenziell gravierende Gefahr ab: die Versorgung mit Medikamenten. Mehr als 70 Prozent der in Afrika konsumierten Arzneimittel werden importiert, hauptsächlich aus Indien und China. Ein bedeutender Teil dieser Handelsströme nutzt direkt oder indirekt die von den aktuellen Spannungen betroffenen Schifffahrtsrouten. (Quelle: Les Dépêches de Brazzaville)

WM 2026: Südafrika verzögert Abreise wegen Visaproblemen

Die südafrikanische Nationalmannschaft hat ihre Abreise zur Fußball-Weltmeisterschaft in Nordamerika verschoben, da die Visa mehrerer Spieler und Funktionäre noch von der US-Botschaft in Johannesburg bearbeitet werden. Die Regierung in Pretoria fordert Aufklärung. Die „Bafana Bafana“ sollten am Sonntag, dem 31. Mai, mit einem Charterflug nach Mexiko aufbrechen, wo das Trainingslager der Mannschaft stattfindet. Laut dem südafrikanischen Fußballverband (SAFA) traten jedoch Schwierigkeiten bei der Visaerteilung für einige Teammitglieder auf. Wie viele Personen betroffen sind, ist bislang nicht bekannt. Nach Angaben des staatlichen Senders SABC befanden sich die Visa von mindestens 20 Delegationsmitgliedern noch in Bearbeitung. Die Weltmeisterschaft findet vom 11. Juni bis 19. Juli in Mexiko, den USA und Kanada statt. (Quelle: Jeune Afrique)

ECOWAS: General Birame Diop soll die Kommission führen

Senegal hat offiziell General Birame Diop, den bisherigen Minister der Streitkräfte, als Kandidaten für die Präsidentschaft der Kommission der Westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft (ECOWAS/Cédéao) für die Amtszeit 2026–2030 nominiert. Die Ankündigung erfolgte am Sonntag durch das Ministerium für Afrikanische Integration. Damit bestätigt Dakar seinen Anspruch auf dieses strategisch wichtige Amt, das Senegal beim Gipfeltreffen in Abuja im Dezember 2025 zugesprochen wurde. Die Ernennung muss zwar noch von den Staats- und Regierungschefs im Juli 2026 bestätigt werden, doch die Wahl des Generals gilt bereits jetzt als starkes politisches Signal angesichts der Herausforderungen in der Sahelzone. (Quelle: Africapresse)

Öl und Gas: Sonatrach belebt Energiekooperation zwischen Algerien und Libyen

Zwischen Algerien und Libyen machen die Erdölvorkommen nicht an den Staatsgrenzen halt. Vom sensiblen Feld Edjeleh bis zu den jüngsten Entdeckungen von Sonatrach und der libyschen National Oil Corporation (NOC) im Ghadamès-Becken zeigen die grenzüberschreitenden Ressourcen die enge Verbindung von Geologie, Geschichte und Energiepolitik in der zentralen Sahara. Das Illizi-Becken auf algerischer Seite und das Ghadamès-Becken in Libyen bilden geologisch eine zusammenhängende Sedimentstruktur aus dem Paläozoikum. Diese natürlichen Gegebenheiten überschreiten die politischen Grenzen der Staaten und unterstreichen die Bedeutung regionaler Zusammenarbeit im Energiesektor. (Quelle: Afrik.com)

Nigeria: Ehemaliger General und seine Ehefrau entführt

Der ehemalige Direktor für Information und Sprecher der nigerianischen Streitkräfte, General a. D. Rabe Abubakar, sowie seine Ehefrau wurden am Samstag, dem 30. Mai, im Bundesstaat Katsina im Nordwesten Nigerias entführt. Das Paar wurde von bewaffneten Männern angegriffen, als es sich auf dem Weg zu einer Hochzeitsfeier befand. Der Fahrer wurde dabei durch Schüsse verletzt. Die Entführung verdeutlicht die anhaltende Unsicherheit in der Region, die regelmäßig von Lösegeldentführungen durch kriminelle Gruppen betroffen ist. (Quelle: Africa Radio)

Madagaskar: Präsident der „Refondation“ mit lang erwarteter Ansprache

In Madagaskar hat sich Oberst Michaël Randrianirina, Präsident der „Refondation“, am Abend des 31. Mai 2026 ausführlich im staatlichen Fernsehen an die Bevölkerung gewandt. Die Rede wurde mit Spannung erwartet, da sie nur drei Tage vor dem Beginn eines nationalen Dialogprozesses stattfand und seine Regierung derzeit unter erheblichem Druck steht. Es war seine zweite große öffentliche Ansprache seit seiner Machtübernahme im vergangenen Oktober. Der Staatschef verteidigte die Bilanz der vergangenen sieben Monate und verwies dabei auf Fortschritte bei der Wasserversorgung, der Elektrifizierung sowie Reformen im Hochschulwesen. (Quelle: RFI)

Taekwondo: Bamako richtet Afrikameisterschaften 2026 aus

Vom 30. Mai bis 2. Juni 2026 finden im Palais des Sports Salamatou Maïga in Bamako die Afrikanischen Taekwondo-Meisterschaften statt. Zum ersten Mal ist Mali Gastgeber dieser kontinentalen Veranstaltung, an der mehr als 600 Teilnehmer aus 44 Ländern teilnehmen. Das von der World Taekwondo Federation als G4-Turnier eingestufte Event ermöglicht den Athleten wichtige Punkte für die Weltrangliste zu sammeln und sich auf kommende internationale Wettbewerbe vorzubereiten. Die Meisterschaften werden vom malischen Taekwondo-Verband unter der Schirmherrschaft der Afrikanischen Taekwondo-Union organisiert und umfassen die Disziplinen Kyorugi, Poomsae sowie Para-Taekwondo. (Quelle: Apanews)