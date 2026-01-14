Afrika-Pressespiegel vom 14. Januar 2026

CAN: Bühne frei für die Halbfinals – die Stunde der Wahrheit hat geschlagen Der Afrika-Cup Marokko 2025 tritt in seine entscheidende Phase ein. An diesem Mittwoch, dem 14. Januar, treffen in den Halbfinals vier Nationen aufeinander, die bereit sind, alles zu geben, um sich das Ticket für das große Finale zu sichern und dem kontinentalen Titel näherzukommen.

Mit dem Erreichen des Halbfinales versammelt das Turnier nun nur noch die Elite des afrikanischen Fußballs. Jede Mannschaft verfügt über herausragende Talente, die vom gleichen Traum beseelt sind: den kontinentalen Pokal in die Höhe zu stemmen. Tanger und Rabat werden somit zur Bühne der größten Individualspieler des afrikanischen Fußballs – für zwei absolute Spitzenspiele. (Quelle: allAfrica)

Uganda: Militär im Einsatz und Internet vor der Präsidentschaftswahl gesperrt Weniger als 48 Stunden vor der Präsidentschaftswahl in Uganda wurde die Armee in der Hauptstadt Kampala eingesetzt, und die Behörden haben den mobilen Internetzugang vorübergehend ausgesetzt. Die Regierung beruft sich auf Risiken durch Desinformation, Wahlbetrug und Anstiftung zu Gewalt, während die Opposition darin ein Zeichen zunehmenden Autoritarismus sieht. Der amtierende Präsident Yoweri Museveni, 81 Jahre alt, kandidiert für eine siebte Amtszeit und regiert das Land seit fast vierzig Jahren. Sein Hauptkonkurrent ist der Sänger und Politiker Bobi Wine, 43 Jahre alt, der besonders bei jungen Stadtbewohnern sehr beliebt ist. Sechs weitere Kandidaten treten ebenfalls an. Rund 22 Millionen Wählerinnen und Wähler sind zur Stimmabgabe aufgerufen. Die wichtigsten Anliegen der Bevölkerung betreffen die Schaffung von Arbeitsplätzen, den Kampf gegen die Armut und die Hoffnung auf politischen Wandel nach vier Jahrzehnten Museveni-Herrschaft. (Quelle: Africanews)

Guinea-Bissau: Übergangsrat billigt Verfassungsrevision Das Übergangsparlament von Guinea-Bissau hat am Dienstag eine weitreichende Verfassungsrevision verabschiedet, die die Befugnisse des Präsidenten der Republik stärkt, der künftig zugleich Regierungschef ist, während das semipräsidentielle System beibehalten wird. Diese Reform erfolgt drei Jahrzehnte nach der letzten Verfassungsänderung von 1995. Der Nationale Übergangsrat von Guinea-Bissau genehmigte am Dienstag den Entwurf zur Revision der Verfassung der Republik, 30 Jahre nach der letzten Änderung im Jahr 1995, wie der Sprecher der Institution auf einer Pressekonferenz bekannt gab.

(Quelle: Apanews)

Algerien: Tebboune ruft Landsleute zur Regularisierung auf – ausgestreckte Hand Richtung Paris Mit seinem Aufruf an junge Algerier ohne regulären Aufenthaltsstatus im Ausland, ihre Situation über die Konsulate zu legalisieren und gegebenenfalls in das Heimatland zurückzukehren, setzt Abdelmadjid Tebboune ein bemerkenswertes diplomatisches Zeichen. Die Initiative, die nach der Ministerratssitzung vom 11. Januar angekündigt wurde, kann auch als ausgestreckte Hand – insbesondere gegenüber Frankreich – verstanden werden, in einem mittlerweile hochsensiblen Dossier: Abschiebungen und konsularische Laissez-passer. (Quelle: Afrik.com)

USA heben Schutzstatus für somalische Migranten auf – Betroffene müssen das Land „bis zum 17. März“ verlassen Seit mehreren Wochen nutzt die Trump-Regierung einen umfangreichen Betrugsskandal im Zusammenhang mit staatlichen Sozialleistungen, der die somalische Gemeinschaft im Bundesstaat Minnesota betrifft, um gegen diese vorzugehen und ihre Migrationspolitik zu verschärfen. Die US-Regierung gab am Dienstag, dem 13. Januar, die Aufhebung des Schutzstatus für somalische Migranten bekannt. Diese Maßnahme ist Teil einer umfassenden Kampagne gegen diese Gemeinschaft, die im Zentrum eines Betrugsskandals in Minnesota steht, wo die föderale Einwanderungspolizei ihre Einsätze verstärkt. (Quelle: Le Monde Afrique)

Sudan: Über 570 aus dem Nationalmuseum von Khartum gestohlene Antiquitäten nach monatelangen Ermittlungen wiedergefunden Nach der Plünderung des Nationalmuseums von Khartum im Frühjahr 2023 durch die Rapid Support Forces konnten dank der Zusammenarbeit sudanesischer Behörden, der UNESCO und von Interpol mehr als 570 wertvolle Antiquitäten geborgen werden. Diese Objekte – Statuetten, Vasen, Amulette und Bronzegegenstände – zeichnen die Geschichte des Sudan von der Urgeschichte bis zur islamischen Epoche nach und wurden am Dienstag, dem 13. Januar, bei einer Zeremonie in Port Sudan präsentiert.

Die Artefakte aus der prähistorischen Zeit bis zur islamischen Periode – Grabstatuetten, verzierte Vasen, Bronzegefäße, gravierte Steine oder winzige skarabäusförmige Amulette – wurden auf großen Tischen in einem Empfangssaal ausgestellt, der während der streng überwachten Zeremonie gesichert war. (Quelle: Africa Radio)

Mali: Treibstoffmangel am Flughafen Bamako beeinträchtigt mehrere Flugverbindungen In Mali haben mehrere Fluggesellschaften in den vergangenen Tagen Änderungen oder Annullierungen ihrer Flüge angekündigt. Air Burkina, Sky Mali und Corsair berufen sich allesamt auf Probleme bei der Treibstoffversorgung am Flughafen Bamako. Die mit al-Qaida verbündeten Dschihadisten der JNIM haben Anfang September ein Embargo auf Treibstoffimporte in das Land verhängt. Die Auswirkungen auf den Luftverkehr sind bislang gering, könnten die Fluggesellschaften jedoch dazu zwingen, ihre Flugpläne zu überarbeiten. (Quelle: PressAfrik)

Senegal: Neue Untersuchung gegen Abgeordneten Mouhamadou Ngom alias Farba Die Justizministerin und Hüterin der Siegel, Yassine Fall, gab am Dienstag in Dakar die Eröffnung einer Untersuchung gegen den Abgeordneten Mouhamadou Ngom, genannt Farba, bekannt. Ihm wird ein mutmaßlicher „Eingriff in die Integrität der Justiz und die öffentliche Ordnung“ vorgeworfen, nachdem in seiner Gefängniszelle zwei Mobiltelefone entdeckt worden waren. In einer Pressekonferenz beschuldigte Frau Fall den Abgeordneten, der zugleich Bürgermeister einer Gemeinde in der Region Matam (Norden) ist, der „Verbreitung vertraulicher Protokolle“, des „Teilens pornografischer Inhalte“ sowie des „Austauschs über politische Manöver, die geeignet sind, die öffentliche Ordnung zu stören“. Nach Angaben der Justizministerin wurde der Abgeordnete in einer Zelle für kranke Gefangene in Dakar untergebracht. (Quelle: Agence de Presse Senegal)

Afrikanische Elektrifizierungsambition wird Realität Togo hat sich 16 weiteren afrikanischen Staaten angeschlossen, die an der kontinentalen Initiative Mission 300 beteiligt sind. Mission 300 ist eine im April 2024 von der Weltbankgruppe und der Afrikanischen Entwicklungsbank gestartete Initiative, die darauf abzielt, bis 2030 in Subsahara-Afrika 300 Millionen Menschen an das Stromnetz anzuschließen. In dieser Weltregion leben derzeit fast 600 Millionen Menschen ohne Zugang zu Elektrizität. (Quelle: Togonews)

Der erste afrikanische Künstler im Van-Gogh-Museum in Amsterdam Lange Zeit wurde die Kunstgeschichte aus einer einzigen Perspektive erzählt. Der nigerianische bildende Künstler John Madu stellt diese Sichtweise infrage, indem er eine mutige und zeitgenössische afrikanische Stimme einbringt. Als erster afrikanischer Künstler, der im Van-Gogh-Museum in Amsterdam ausstellt, markiert er einen bedeutenden Meilenstein für die weltweite Anerkennung afrikanischer Kunst.

(Quelle: Deutsche Welle) (Quelle: allafrica.com)