Afrika/Sahel: Meinungs- und Pressefreiheit in Gefahr

In Mali und Burkina Faso ist es für die Bürger nicht einfach, gut informiert zu sein, und für Journalisten nicht einfach, ihre Arbeit gut zu machen, sei es in den traditionellen Medien oder in den sozialen Netzwerken. Ja, die Meinungsfreiheit in der Region ist in Gefahr. Und das wird sich wohl auch nicht so bald ändern.

„Demokratie kommt nach Sicherheit“, verkündete Choguel Maïga, der Premierminister von Mali. Stopp, halten wir gleich bei diesem Satz inne: Tatsächlich beginnt die Meinungsfreiheit bereits in den ersten Zeilen eines jeden Artikels und mit der Definition der Wörter. Wenn Sie der Macht in Bamako treu ergeben sind, werden Sie von einer „Übergangsregierung“ und einem mutigen Präsidenten, Oberst Assimi Goïta, sprechen. Wenn Sie unabhängig und freigeistig sind, werden Sie die Dinge beim Namen nennen: Die Regierung ist nicht demokratisch legitimiert, da die Militärjunta unter Goïta durch zwei Staatsstreiche im August 2020 und Mai 2021 an die Macht kam. Ihre Autorität ist daher alles andere als der Ausdruck des Willens des malischen Volkes. In jedem Fall sind die Worte von Premierminister Maïga für jeden klar: Die Sicherheit fegt alles hinweg, angefangen bei der Meinungsfreiheit. Wer kann sich darüber wirklich freuen?

Nicht alle Wahrheiten sind gut zu sagen

Denn ohne Meinungsfreiheit und ohne freie Wahlen gibt es keine Demokratie. Die Regierungen der Sahelzone – allen voran Mali und Burkina Faso – haben eine Wahl getroffen: Sie wollen die Opposition unterdrücken und abweichende Stimmen zum Schweigen bringen, egal ob sie sich in den betreffenden Ländern oder im Ausland befinden. Denn die Autorität und „Legitimität“ von Männern wie Oberst Assimi Goïta zu untergraben, wird nicht gern gesehen. Zwangsläufig. Die letzte, die dies zu spüren bekam, war Aminata Dicko, die stellvertretende Vorsitzende der Menschenrechtsorganisation Kisal. Seit Januar dieses Jahres und ihrem Auftritt vor dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen ist ihr Leben zur Hölle geworden. Sie ist nun zur Zielscheibe der neuen „Panafrikanisten“ und der Medien geworden, die der Macht in Bamako untergeordnet sind. Ihre Verbrechen? Dass sie die schlechte Sicherheitsbilanz der Junta angeprangert und mit dem Finger auf den malischen Chefdiplomaten Abdoulaye Diop gezeigt hat, der damals bei den Vereinten Nationen in New York anwesend war. Dennoch ist alles, was sie hervorhebt, richtig. Da sie aber gegen die neue Macht opponiert, wird sie nun als Verräterin und Handlangerin Frankreichs abgestempelt. Vereinfachung ist der andere Name der Lüge …

Doch ob es Bamako und seinen Internettrollen nun gefällt oder nicht, die Sicherheitslage verschlechtert sich in allen Regionen Malis nur noch weiter. Laut einem Bericht der Vereinten Nationen hätten sich die Übergriffe zwischen 2021 und 2022 sogar mehr als verdoppelt (+118%). 2001 Zivilisten wurden Opfer von Gewaltakten, davon 1277 getötet, 352 verletzt und 372 Personen entführt oder vermisst, mehr als die Hälfte davon durch die Hand der Terroristen der dschihadistischen Hydra. Eine traurige Bilanz für die „starken“ Männer der Junta! Was sie jedoch am meisten stört, sind die „694 Menschenrechtsverletzungen, 35% der Gesamtzahl der Verletzungen, die den Elementen der Verteidigungs- und Sicherheitskräfte (SDF) zuzuschreiben sind, die manchmal von ausländischem Militärpersonal begleitet werden“. Die Wagner- Russen …

Wer die Junta verärgert, bekommt Ärger

In Bamako folgen leider mittlerweile alle Medien, ob Print oder Online, der offiziellen Linie der Machthaber. Im Freiraum der sozialen Netzwerke werden abweichende Stimmen systematisch von Internetnutzern angegriffen, die auf ihren Superhelden Goïta oder sogar auf die „Justiz“ des Landes schwören. Natürlich sind Journalisten und Aktivisten die ersten Opfer der Machthaber. In Mali hat man immer noch nichts von dem Kolumnisten Ras Bath gehört, der im März verhaftet und inhaftiert wurde, weil er es gewagt hatte zu sagen, dass Ex-Premierminister Soumeylou Boubèye Maïga im Jahr 2022 nicht „gestorben, sondern ermordet“ worden sei. In der Folge ist auch der Direktor der Zeitung Le Démocrate, Aliou Touré, der Anfang April lautstark seine Freilassung gefordert hatte, seitdem unauffindbar. Wo sind diese beiden Herolde der Meinungsfreiheit geblieben? Hoffen wir, sie bald wiederzusehen, so wie wir den senegalesischen Journalisten Mamadou Sylla im November letzten Jahres nach dreimonatiger Haft aus dem Gefängnis in Bamako entlassen konnten. Sylla war der Kollusion mit Dschihadisten beschuldigt worden, obwohl er seine Arbeit in unmittelbarer Nähe der Zivilbevölkerung verrichtete: „Die Armee begeht Fehler gegenüber der Bevölkerung, die verdächtigt wird, mit Dschihadisten zu kollaborieren“, betonte er nach seiner Freilassung. Die malische Armee begeht Exzesse. Das Problem Malis ist, dass es groß ist. Der Staat hat nicht alle Mittel, um die Sicherheit des Landes vor allem an den Grenzen zu gewährleisten“.

In der Tat reiht sich ein Fall von willkürlicher Inhaftierung an den nächsten. Ebenfalls im März wurde die bekannte Influencerin Rokia Doumbia, die auch unter den Spitznamen „Rose vie chère“ und „Tantie Rose poivrons“ bekannt ist, wegen eines in sozialen Netzwerken veröffentlichten Videos verhaftet, in dem sie – zu Recht – die Übergangsregierung wegen ihres Versagens bei der Bekämpfung der Unsicherheit und der galoppierenden Inflation kritisierte: „Unter Ihrem Regime läuft gar nichts! Diese Übergangsregierung ist ein Misserfolg mit einer Bilanz von 0%“, sagt sie. Kein Malier lebt in Frieden! Während meiner Live-Schaltungen reagieren die Menschen, indem sie die explodierenden Preise für Reis, Diesel, Öl und Zucker anprangern.“ Ist das eine Lüge? Absolut nicht. Aber wenn man dem Justizministerium glauben darf, ist Rokia Doumbia zu weit gegangen und wurde der „Störung der öffentlichen Ordnung“, der „Anstiftung zur Revolte“ und der „Beleidigung und Gewalt gegen das Staatsoberhaupt“ angeklagt. Was muss also geschehen, damit das Volk reagiert?

Mit der Verleihung der vollen Macht hat Assimi Goïta einen neuen Trend ausgelöst. In unserem Nachbarland Burkina Faso sieht es mit den Menschenrechten und der Meinungsfreiheit nicht viel besser aus. An die Macht kam er nach einem Staatsstreich im September 2022 – eine lustige Koinzidenz mit Goïta! -, ist auch Hauptmann Ibrahim Traoré dabei, der Pressefreiheit in seinem Land einen Dämpfer zu versetzen. Sein wichtigster Coup: Er hat die Sendungen von France 24 eingestellt, da der französische Nachrichtensender als Propagandaorgan von Paris angeprangert wird. Der Kommunikationsminister von Burkina Faso, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, begründete dies mit der Ausstrahlung eines Interviews mit dem Chef von AQMI (Al-Qaida im Islamischen Maghreb) und beschuldigte Paris, zu wissen, wo sich der Terrorist versteckt. Man könnte meinen, dass der Minister nicht weiß, was der Beruf des Journalisten ist! Nein, wir müssen die Machthaber nicht um Erlaubnis bitten, um unserer Arbeit nachzugehen und Scoops aufzuspüren!

Die Organisation Amnesty International – die sich nicht scheut, auf Frankreich einzuprügeln, wann immer es ihr beliebt – reagierte übrigens sofort: „Der Kampf gegen bewaffnete Gruppen und die Unsicherheit dürfen kein Vorwand sein, um die Pressefreiheit und die Rechte der Bürger auf Zugang zu Informationen einzuschränken“, beklagte Samira Daoud, Regionaldirektorin für West- und Zentralafrika bei Amnesty International, „und die Ausweisung von Journalisten darf nicht als Vorwand dienen, um die Pressefreiheit zu beschneiden. Die Ausweisung von Zeitungskorrespondenten und die Suspendierung eines Fernsehsenders stellen einen beunruhigenden Wendepunkt dar bei der Verletzung des Rechts auf freie Meinungsäußerung durch die Behörden“. Die Geschichte vom „beunruhigenden Wendepunkt“ ist ein Euphemismus!

Desinformationskampagnen „made in Mocow“.

Zivilgesellschaftliche Figuren und Medien, die nicht der offiziellen Linie entsprechen, zu zügeln, ist eine Sache. Aber die Fakten im Rauschen tausender Fake News und hanebüchener Analysen zu ertränken, ist für die Militärjunta und ihren russischen Sponsor auch eine Strategie des Gegenangriffs. Und die Mittel, die ihnen zur Verfügung stehen, sind zahlreich: Zahlreiche anonyme Malier und Burkiner haben die sozialen Netzwerke erobert – mit echten oder falschen Profilen -, Medienfiguren wie die „Kreml-Influencerin“ Nathalie Yamb oder der umstrittene Aktivist Kémi Séba – der ebenfalls für den russischen Einfluss wirbt – sind in den Medien immer noch sehr präsent. Ihr gemeinsames Ziel ist einfach: die Karten zu verwischen und die Bürger daran zu hindern, sich zurechtzufinden und zwischen wahr und falsch zu unterscheiden. Aber pssst, das darf auf keinen Fall ans Licht kommen … (afrik.com, Bild: CDD20/Pixabay)