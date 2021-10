Afrika-TVTipp/arte: Lager der Schande – Europas Libyen-Deal

Wer kontrolliert die Haftlager für Migrantinnen und Migranten in Libyen? Die Doku zeigt die Gefangenencamps und beleuchtet die Verbindungen zwischen Milizen, Menschenschmugglern und Behörden: Ein eingespieltes System, das aus der europäischen Politik Kapital schlägt und sich die Laxheit von Ländern wie Italien zunutze macht – bis hin zur Einbeziehung der Vereinten Nationen.

In den Gefangenenlagern in Libyen warten Tausende Migrantinnen und Migranten unter menschenunwürdigen Bedingungen darauf, dass Milizen, die EU und die UNO über ihr Schicksal entscheiden. Diese Camps werden zwar offiziell von der libyschen Regierung verwaltet, doch das Sagen haben hier die Milizen, die das Land kontrollieren – und die Geflüchteten als Geldquelle ansehen: Migrantinnen und Migranten werden entführt und gefoltert; anschließend verlangen die Milizionäre Lösegeld von den daheim gebliebenen oder im Ausland lebenden Familien.

Der Dokumentarfilm zeigt, welchen Menschenrechtsverletzungen MigrantInnen und politische Geflüchtete in Libyen ausgesetzt sind. Die Journalistin und Dokumentarfilmerin Sara Creta zeigt Videos, die Betroffene selbst mit ihren Handys aufgenommen haben: wertvolle Zeugnisse über ihren Alltag in den Lagern, aber auch über die extreme Spirale der Gewalt, der sie schutzlos ausgeliefert sind. Während des Bürgerkrieges waren die meisten von ihnen gezwungen, an der Seite der Milizen zu kämpfen. Einige steckten sogar an Orten fest, die aus der Luft bombardiert wurden. Die internationale Justiz untersucht diese Verbrechen noch immer.

Unterdessen richtet sich die europäische Politik immer mehr darauf aus, die Außengrenzen gegenüber diesen Geflüchteten abzuschotten. Die EU unterstützt libysche Behörden mit Millionen, bildet die Küstenwache aus und stellt ihr Boote zur Verfügung, um die Menschenströme einzudämmen – und unterstützt somit auch indirekt ein menschenunwürdiges System zugunsten von Korruption und Selbstbereicherung der Milizen. (arte)

Verfügbar vom 05/10/2021 bis 10/11/2021

