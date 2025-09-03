Afrikanischer Teil der Hilfsflottille nach Gaza: Algerien und Tunesien an vorderster Front, Marokko fehlt

Während die „Global Sumud Flotilla“, die von Barcelona aus aufbrach, mit Persönlichkeiten wie Greta Thunberg internationale Schlagzeilen macht, bereitet sich eine ebenso wichtige Komponente dieser historischen Initiative in Nordafrika vor. Algerien und Tunesien profilieren sich als Speerspitze des afrikanischen Beitrags zu dieser beispiellosen maritimen Mobilisierung zur Durchbrechung der israelischen Blockade von Gaza – in einem Kontext, in dem Marokko aufgrund seiner Normalisierung mit Israel abwesend bleibt.

Tunesien, die afrikanische Startplattform

Am 4. September 2025 sollte die „Maghrebinische Widerstandsflottille“ von den tunesischen Küsten aus in See stechen, um sich den aus Europa kommenden Schiffen anzuschließen. Diese afrikanische Initiative ist Teil der größeren „Global Sumud Flotilla“, die als der bislang größte Versuch gilt, die Blockade des Gazastreifens zu durchbrechen.

Ghassen Henchiri, Mitglied der tunesischen Koordination für Gemeinsames Handeln für Palästina, kündigte an, dass rund 300 Tunesier an dieser maghrebinischen Flottille „Sumud zum Bruch der Gaza-Blockade“ teilnehmen würden. Diese Mobilisierung baut auf der organisatorischen Infrastruktur auf, die bereits bei der früheren „Sumud-Karawane“ zu Land im Juni zum Einsatz kam, die versuchte, Gaza über Libyen auf dem Landweg zu erreichen.

Algerien: massive und organisierte Mobilisierung

Algerien hat sich durch eine besonders starke und organisierte Beteiligung an dieser maghrebinischen Initiative hervorgetan. Bei der Landkarawane „Al Sumud“ im Juni 2025 hatten sich rund 200 algerische Aktivisten den tunesischen angeschlossen, um zu versuchen, Gaza auf dem Landweg zu erreichen. Das Ausmaß dieser algerischen Teilnahme überraschte die Organisatoren und zeugte von einem starken zivilgesellschaftlichen Engagement für die palästinensische Sache.

Der ehemalige Präsident der islamisch orientierten Bewegung „Gesellschaft für den Frieden“ (MSP), Abderrazak Makri, bestätigte den Aufbruch dieser wichtigen algerischen Delegation in die tunesische Hauptstadt. Diese Beteiligung knüpft an die algerische Tradition der Solidarität mit Befreiungsbewegungen an, die aus dem eigenen antikolonialen Kampf hervorgegangen ist.

Frauen an vorderster Front

Auch algerische Feministinnen haben sich bemerkenswert engagiert. Eine Gruppe von Aktivistinnen – Sarah Lalou, Yakouta Benrouguibi, Doha A. und Amel Hadjadj – hatte sich im Juni dem „Global March to Gaza“ in Kairo angeschlossen und ein kollektives Manifest unter dem Titel „Wir, algerische Feministinnen und Organisationen, marschieren nach Gaza“ verfasst.

Der Text trug „die Stimme eines zutiefst antiimperialistischen und dekolonialen algerischen Feminismus, treu dem Erbe der Kämpfe unseres Volkes gegen die Kolonisation“. Die Aktivistinnen erklärten, ihr „Kampf für Frauenrechte sei untrennbar mit dem gegen die Unterdrückung von Völkern, gegen Kolonialismus und gegen Imperialismus“ verbunden.

Eine regionale Koordination

Die Initiative geht über nationale Grenzen hinaus. Wael Nawar, Generalkoordinator der Flottille und Mitglied des Koordinationskomitees für Gemeinsames Handeln für Palästina, erklärte, dass die Mobilisierung den gesamten Maghreb umfasse. Eine maghrebinische Kommission steuere den regionalen Beitrag, mit offiziellen Vertretungen aus Tunesien, Algerien und Libyen, während noch auf die formelle Teilnahme einer mauretanischen Delegation gewartet werde.

Diese afrikanische Koordination ist integraler Bestandteil der globalen Bewegung, neben der „Coalition de la Flottille de la Liberté“, der „Globalen Bewegung nach Gaza“ sowie der asiatischen Initiative „Sumud Nusantara“. Laut den Organisatoren sollten Dutzende Schiffe „von Häfen auf der ganzen Welt, hauptsächlich aus Südeuropa und Nordafrika“ in See stechen.

Marokkos Abwesenheit: der Preis der Normalisierung

In diesem maghrebinischen Konzert der Solidarität mit Gaza sticht Marokkos Abwesenheit hervor. Sie erklärt sich durch die Normalisierung der diplomatischen Beziehungen zwischen Rabat und Tel Aviv seit Dezember 2020 im Rahmen der Abraham-Abkommen.

Marokko war diesen Abkommen unter der Trump-Administration beigetreten und hatte im Gegenzug die US-Anerkennung seiner Souveränität über die Westsahara erhalten. Seitdem haben die beiden Länder eine enge militärische Zusammenarbeit entwickelt. Im November 2021 unterzeichneten sie ein Sicherheitsabkommen „in allen Bereichen“ (operative Planung, Beschaffung, Forschung und Entwicklung, Ausbildung).

Diese strategische Allianz verstärkte sich sogar während des Gaza-Krieges. Der israelisch-marokkanische Handel erreichte im ersten Halbjahr 2024 53,2 Millionen US-Dollar – ein Anstieg um 64 % gegenüber dem Vorjahr. Außerdem erteilte Marokko der israelischen Firma NewMed Energy illegal eine Lizenz zur Offshore-Erdölförderung in mutmaßlich west­sahara­nischen Gewässern.

Trotz einer überwiegend ablehnenden marokkanischen Öffentlichkeit und wiederkehrender Proteste hält das Königreich an seinen Beziehungen zu Israel fest und stellt geopolitische Interessen über die traditionelle Solidarität mit Palästina.

Das Erbe des tunesischen und algerischen Widerstands

Die gemeinsame Teilnahme Tunesiens und Algeriens wurzelt in einer langen Tradition der Solidarität mit Palästina und Befreiungsbewegungen. Tunesien war bereits Ausgangspunkt des Schiffes „Conscience“ im April 2025, das den Hafen von Bizerte verlassen hatte, bevor es nahe Malta von israelischen Drohnen attackiert wurde.

Die tunesische Gewerkschaftsunion UGTT, Journalistenverbände, die nationale Anwaltskammer und die tunesische Liga für Menschenrechte haben alle ihre Unterstützung für diese maritimen Initiativen bekundet. Samir Cheffi, stellvertretender Generalsekretär der UGTT, erklärte, die Union „unterstütze alle nationalen und internationalen Initiativen, die darauf abzielen, die Blockade zu brechen und das laufende Massaker zu stoppen“.

Für Algerien ist diese Mobilisierung die Fortsetzung seiner historischen Unterstützung der palästinensischen Sache, die als untrennbar mit der eigenen antikolonialen Erfahrung gilt.

Eine beispiellose afrikanisch-europäische Koordination

Anders als bei früheren isolierten Initiativen markiert die Mobilisierung im September 2025 eine neuartige Koordination zwischen dem afrikanischen und dem europäischen Teil. Diese Konvergenz symbolisiert die Internationalisierung der Solidaritätsbewegung mit Gaza. Mehr als 26.000 Menschen sollen sich für eine Teilnahme beworben haben – aus 44 Ländern –, was laut Organisatoren „den größten zivilen maritimen Konvoi der Geschichte“ darstellt.

Trotz wetterbedingter Rückschläge, die die Flottille von Barcelona am 1. September zur Umkehr zwangen, bleibt die Entschlossenheit ungebrochen. Die tunesischen und algerischen Organisatoren halten an ihrer Mobilisierung fest – im Bewusstsein der Risiken. Frühere Versuche – die Schiffe Conscience, Madleen und Handala – waren sämtlich von israelischen Streitkräften abgefangen worden. (Quelle: afrik.com)