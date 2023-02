Lesetipp/euractiv.de: Belgischer Stalinist als russischer Fake-News-Zar in Afrika

Luc Michel, ein 65-jähriger selbsternannter „Stalinist“, der unter anderem eine belgische Version der Nationalen Front gegründet hat, wurde als Quelle eines ausgeklügelten Netzwerks von Fake-News-Websites entlarvt, die pro-russische Propaganda in Afrika verbreiten sollen.

Logically, eine Tech-Organisation, die sich auf die Analyse und Bekämpfung von Desinformation spezialisiert hat, hat Michels Netzwerk aufgespürt, zu dem Dutzende von Domainnamen gehören. Diese Domains geben vor, Nachrichtenmedien-Websites zu sein. Sie haben herausgefunden, dass sein russlandfreundliches Netzwerk seit seiner Gründung im Juni 2021 rund 80.000 Follower auf seinen Social-Media-Konten angezogen hat.

Laut dem Bericht hat sich das Netzwerk hauptsächlich auf französischsprachige Menschen konzentriert.

Die Tech-Firma, die Daten ihrer internen, auf künstlicher Intelligenz basierenden Plattform in Kombination mit Open-Source-Intelligenz nutzte, identifizierte auch eine Telegram-Gruppe, die aus 800 Mitgliedern besteht und „Merci Wagner“ heißt – in Anlehnung an die mit dem Kreml verbundene Söldnergruppe „Wagner Group.“

Lesen Sie HIER den Beitrag auf euractiv.de.

(Foto: NoName_13/Pixabay)