Afrikanisches Land unter Russlands drei wichtigsten Partnern für militärisch-technische Zusammenarbeit

Ein russischer Beamter hat kürzlich bekannt gegeben, dass Algerien zu den drei Ländern weltweit gehört, die die engsten Verteidigungsbeziehungen zum Kreml unterhalten.

Laut dem Leiter des russischen Föderalen Dienstes für militärisch-technische Zusammenarbeit, Dmitri Schugajew, zählt das nordafrikanische Land Algerien neben China und Indien zu den drei größten Partnern Russlands im Bereich der militärisch-technischen Zusammenarbeit.

Wie Schugajew gegenüber einem russischen Magazin erklärte und von Sputnik zitiert wurde, bleibt diese traditionelle Spitzengruppe trotz gelegentlicher Schwankungen im Umfang der Zusammenarbeit unverändert.

Er betonte außerdem, dass Russland weiterhin militärisch-technische Kooperationen mit mehreren langjährigen Verbündeten in Afrika und dem Nahen Osten pflegt. Dazu gehören Iran, die Vereinigten Arabischen Emirate, Ägypten, Syrien, Äthiopien, die Demokratische Republik Kongo, Uganda und Ruanda.

Diese Enthüllung erfolgt nur wenige Tage, nachdem Russland bekannt gegeben hatte, über seine staatliche Vermittlungsagentur für den Handel mit Verteidigungsgütern Verteidigungsgeschäfte im Wert von 20 Milliarden US-Dollar mit afrikanischen Ländern abgeschlossen zu haben.

Rosoboronexport: Verteidigungsbeziehungen im Wert von 20 Milliarden US-Dollar mit Afrika

Rosoboronexport, Russlands einzige staatliche Vermittlungsagentur für den Handel mit Verteidigungsgütern, erklärte kürzlich, dass sie auf dem afrikanischen Kontinent Geschäfte im Gesamtwert von rund 20 Milliarden US-Dollar abgewickelt hat.

Nach Angaben des Unternehmens entfällt diese Summe auf 150 Verträge mit verschiedenen afrikanischen Staaten.

In einer Erklärung zum Afrikatag teilte der Generaldirektor von Rosoboronexport, Aleksandr Mikhejew, mit, dass das Unternehmen im Anschluss an den Russland-Afrika-Gipfel zahlreiche Vereinbarungen geschlossen habe.

Durch das Angebot spezialisierter Verteidigungsausrüstung für Seepatrouillen, Küstenschutz und regionale Sicherheit baut die russische Rüstungsindustrie ihre militärisch-technische Zusammenarbeit mit afrikanischen Partnern weiter aus.

Derzeit unterhält Rosoboronexport Abkommen zur militärisch-technischen Zusammenarbeit mit 46 afrikanischen Staaten.

Der russische Rüstungsexporteur betont, dass diese Partnerschaften afrikanischen Regierungen maßgeschneiderte Verteidigungslösungen zur Verbesserung der Sicherheit und des Küstenschutzes bieten sollen. Dazu gehören auch die direkte Lieferung militärischer Ausrüstung.

Weitere Schwerpunkte der Zusammenarbeit sind die Unterstützung beim Aufbau von Infrastruktur, Möglichkeiten für lizenzierte Produktion und gemeinsame Fertigung, Kooperationen in Forschung und Entwicklung (F&E) sowie die Modernisierung, Wartung und Instandhaltung bestehender Verteidigungssysteme. (Quelle: africa.businessinsider.com)