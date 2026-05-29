WELT-SICHTEN: Ruanda – Weniger Fluten, mehr Artenvielfalt

Ruandas Hauptstadt Kigali renaturiert rund 70 Quadratkilometer Feuchtgebiete. Zusammen mit der Aufforstung der Hügel sollen sie die Stadt vor Überschwemmungen schützen. Das ist ein Vorbild für Klimaanpassung in anderen Städten Afrikas.
Maurice Manishimwe betreibt kurz vor Ruandas Hauptstadt Kigali, im Dorf Musango, neben einer Tankstelle eine kleine Autowerkstatt. Sie ist eingezwängt zwischen einem der „tausend Hügel“, für die das Land bekannt ist, und dem Fluss Nyabugogo. Ständig lassen Leute dort Autos reparieren und Geräte prüfen.
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